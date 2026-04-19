Художник и писатель Владимир Шинкарев, один из основателей и идеолог творческой группы «Митьки», умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью живописца.

Шинкарев скончался днем 19 апреля. Другие подробности не приводятся.

Владимир Шинкарев родился в 1954 году в Ленинграде. Посещал курсы при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной и институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

С 1975 года художник участвовал в неофициальных квартирных выставках. Написанная им в 1985 году книга «Митьки» положила начало одноименному творческому движению.

С 70-х годов картины Шинкарева неоднократно выставлялись как в России, так и за рубежом. В 1994 году живописец вошел в Союз художников России.

В 2008 году Шинкарев объявил о разрыве с «Митьками». Художник назвал арт-группу «убогим явлением», выразив мнение, что объединение художников может существовать «лет пять максимум». Если же срок затягивается, «то это уже делается не ради искусства, а ради большой выгоды», пояснил Шинкарев.

«Коммерсант» писал, что художник дистанцировался от «Митьков» якобы из-за того, что другой лидер «Митьков» Дмитрий Шагин участвовал в предвыборной кампании Дмитрия Медведева. Сам Шинкарев позже говорил в интервью, что ему была «полностью безразлична» политическая активность Шагина. По словам живописца, его уход из «Митьков» не был связан с темой выборов.

Работы Владимира Шинкарева находятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея современного искусства «Эрарта», в частных коллекциях.

В 2023 году Всероссийский музей декоративного искусства в Москве снял с выставки картину Дмитрия Шагина «День тельняшки», объяснив это «присутствием политического подтекста» на полотне. На картине люди в тельняшках держат транспарант с надписью «Митьки никого не хотят победить».

Шагин рассказал «Фонтанке», что сюжет на картине давний и не имеет отношения к какому-либо военному конфликту, а лозунг на транспаранте еще в 1984 году придумал Владимир Шинкарев.