Основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин предположил в разговоре с RTVI, что его картину сняли с выставки в петербургском «Манеже» по команде извне, возможно, после «доноса».

«Я думаю, что кто-то дал команду это сделать. Может быть, какой-то донос был написан. Я не очень понимаю. Вряд ли музейщики такое стали бы делать», — сказал художник.

Картина «Митьки 91» должна была стать частью выставочного проекта «Пушкинская-10. Ковчег XXI века», организованного «Манежем» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На ней изображен бородатый мужчина в тельняшке и кепке, лицом он обращен к флажку России. Уже на пресс-показе перед открытием экспозиции 8 июля журналисты не обнаружили эту картину, хотя имя Шагина еще значилось в списке участников и были представлены фотографии с ним.

По словам основателя «Митьков», руководство выставочного зала объяснило отсутствие картины тем, что в ней «обнаружилась дырка» и ее забрали на реставрацию. Такую причину, в частности, озвучила ему по телефону 9 июля директор «Манежа» Анна Ялова. Как рассказал Шагин, он предложил самостоятельно отреставрировать свое произведение, но директор отказала, заявив, что этим вопросом занимаются «хорошие специалисты».

«Неделя прошла как на реставрации. В принципе, отреставрировать — ну, за один день, за два-три часа. Никто мне больше не отзванивался, и я никуда не звонил», — сказал художник.

Шагин отметил, что после пресс-показа «заодно» убрали обе его фотографии и закрасили или заклеили его имя на общем стенде. Позднее имя художника исчезло со стенда — он сам убедился в этом, когда знакомые прислали ему фото 16 июля.

RTVI не удалось связаться с Анной Яловой, чтобы прояснить судьбу снятой картины. В пресс-службе «Манежа» на просьбу о комментарии не ответили.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский* сообщил в своем телеграм-канале, что написал в городской Комитет по культуре по поводу «возмутительной ситуации» со снятием картины и фотографий Шагина и вычеркиванием имени художника из списка.

«Полагаю, что случившееся наносит серьезный ущерб репутации Санкт-Петербурга, как одного из признанных центров мировой культуры, прошу сообщить о причинах возникшей ситуации и принять скорейшие меры для возвращения картины Дмитрия Шагина и фотографий на выставку», — говорится в посте депутата от 12 июля.

Позднее Вишневский* сообщил, что в качестве реакции на общественный резонанс стенд с замазанным именем Дмитрия Шагина просто заменили на новый, где его имя отсутствует.

«Пробито новое дно <…> Кроме слова “Позор!”, комментариев нет. Впрочем, знакомая практика: в 30-е годы прошлого века из книг и альбомов оперативно вырезали фотографии репрессированных», — написал он.

В январе картину Дмитрия Шагина «День тельняшки» убрали с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве «из-за политического подтекста». На ней несколько человек в тельняшках держат красный транспарант с надписью: «Митьки никого не хотят победить». Уменьшенная копия картины оставалась на общем стенде, но надпись на ней закрасили.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов