После окончания конфликта на Украине весь Евросоюз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле. Такое мнение высказал новый премьер Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita в ходе визита в Польшу.

Он пояснил, что такой сценарий наиболее вероятен в силу географического положения и более низкой стоимости.

Мадьяр полагает, что вся политика ЕС «значительно изменится после окончания войны».

«Будем надеяться, что это произойдет очень быстро. Нам нужно быть конкурентоспособными, Венгрии, Польше. А для этого крайне важны низкие цены на энергоносители. В этом отношении я очень прагматичен», — сказал венгерский лидер.

На вопрос издания о том, когда Венгрия перестанет импортировать газ и нефть из России, тем самым финансируя военную операцию на Украине, Мадьяр ответил, что «сокрушительная победа» его партии на выборах не изменила географию стран.

Импорт российского газа в ЕС достиг рекордного уровня с 2022 года

По его рассуждению, он получил мандат от венгерского народа на то, чтобы максимально диверсифицировать источники энергии, с особым упором на надежность поставок. Но также его правительству необходимо учитывать цены на сырье.

«Между тем, сжиженный природный газ, перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже газа, импортируемого из Румынии, России или Австрии», — сравнил Мадьяр.

При этом он не оставил сомнений в том, что сегодняшнюю Россию воспринимает как «угрозу для всей Европы». Он также сказал, что видит «определенные сходства» между нынешней Россией и Советским Союзом.

В Кремле резко ответили Мерцу на слова о желании Путина вернуть СССР

Что касается отношений с Украиной, то Мадьяр выразил готовность «открыть в них новую главу» — при условии, если живущее в этой стране венгерское меньшинство получит основные права, которых оно сегодня лишено.

«Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. В Закарпатье проживает более 100 000 венгров, лишенных основных прав человека», — указал венгерский премьер.

По его словам, между Будапештом и Киевом начались технические переговоры по этому вопросу. В случае их успеха Венгрия будет готова перевести диалог на более высокий уровень. Если и там будет прогресс, то, как сказал Мадьяр, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в одном из городов Закарпатья, где будет открыта новая глава двусторонних отношений.

«Восстановление тысячелетней дружбы»: зачем Мадьяр поехал в Польшу