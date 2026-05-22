После окончания конфликта на Украине весь Евросоюз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле. Такое мнение высказал новый премьер Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita в ходе визита в Польшу.

Он пояснил, что такой сценарий наиболее вероятен в силу географического положения и более низкой стоимости.

Мадьяр полагает, что вся политика ЕС «значительно изменится после окончания войны».

«Будем надеяться, что это произойдет очень быстро. Нам нужно быть конкурентоспособными, Венгрии, Польше. А для этого крайне важны низкие цены на энергоносители. В этом отношении я очень прагматичен», — сказал венгерский лидер.

На вопрос издания о том, когда Венгрия перестанет импортировать газ и нефть из России, тем самым финансируя военную операцию на Украине, Мадьяр ответил, что «сокрушительная победа» его партии на выборах не изменила географию стран.

По его рассуждению, он получил мандат от венгерского народа на то, чтобы максимально диверсифицировать источники энергии, с особым упором на надежность поставок. Но также его правительству необходимо учитывать цены на сырье.

«Между тем, сжиженный природный газ, перекачиваемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже газа, импортируемого из Румынии, России или Австрии», — сравнил Мадьяр.

При этом он не оставил сомнений в том, что сегодняшнюю Россию воспринимает как «угрозу для всей Европы». Он также сказал, что видит «определенные сходства» между нынешней Россией и Советским Союзом.

Что касается отношений с Украиной, то Мадьяр выразил готовность «открыть в них новую главу» — при условии, если живущее в этой стране венгерское меньшинство получит основные права, которых оно сегодня лишено.

«Речь идет о праве на язык, на культуру, на административную автономию. В Закарпатье проживает более 100 000 венгров, лишенных основных прав человека», — указал венгерский премьер.

По его словам, между Будапештом и Киевом начались технические переговоры по этому вопросу. В случае их успеха Венгрия будет готова перевести диалог на более высокий уровень. Если и там будет прогресс, то, как сказал Мадьяр, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в одном из городов Закарпатья, где будет открыта новая глава двусторонних отношений.