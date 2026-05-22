Четвертый индийско-африканский саммит, который должен был пройти в Нью-Дели 28-31 мая, отложен из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке.

«Признавая важность обеспечения полного участия и вовлеченности африканских лидеров и заинтересованных сторон, а также учитывая складывающуюся ситуацию в области общественного здравоохранения на континенте, были проведены консультации между правительством Индии, председателем и комиссией Африканского союза. По итогам обе стороны пришли к соглашению о целесообразности проведения саммита позднее», — говорится в сообщении, опубликованном МИД Индии.

В министерстве добавили, что новые даты саммита и связанных с ним встреч сообщат «в установленном порядке».

Как отмечает агентство Reuters, цель саммита — углубление сотрудничества в области торговли, инвестиций, инноваций, развития, цифровых технологий, устойчивого развития и глобального управления.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК). Она вызвана штаммом вируса Бундибугио, а одобренных вакцин или методов лечения от него не существует.

20 мая в ВОЗ сообщили, что уже зарегистрировано 600 предполагаемых случаев Эболы и 139 предполагаемых смертей от нее. 51 случай подтвержден лабораторными исследованиями в ДРК, и два случая в соседней Уганде.