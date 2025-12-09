Президент России Владимир Путин не имеет намерения восстановить Советский Союз, о чем он сам неоднократно говорил. Рассуждать о наличии таких планов — значит проявлять неуважение к союзникам России по СНГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он по просьбе РИА Новости прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца в эфире телепередачи ARD-Arena о том, что российский лидер «хочет вернуть старый Советский Союз», и что страны НАТО должны «защищаться от этого».

«Это не соответствует действительности <…>. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. <…> И говорить об этом — это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает», — ответил Песков.

Сам Путин оценил возможность восстановления СССР в интервью телеканалу India Today 5 декабря. Он заявил, что это невозможно и бессмысленно и что у России нет такой цели.

«Реинтеграция чего? Советского Союза? Нет, конечно, это просто исключено… Таких целей нет… Это бессмысленно… Это нецелесообразно», — сказал президент.

Он добавил, что не станет объяснять свою позицию западным изданиям, которые часто пишут об этом, потому что те отказываются слушать.

Путин высказал мнение, что на Западе западные политики пытаются запугать свое население заявлениями о том, что Россия мечтает вернуть СССР, а СМИ злоупотребляют своим положением, чтобы исказить позицию Кремля и тем самым оправдать антироссийскую риторику.

Глава государства также дал понять, что не видит смысла в поиске виноватых в распаде Советского Союза.

«В целом система оказалась нежизнеспособной. Нам нужно это признать и об этом подумать», — рассудил он.

Летом в программе «Москва. Кремль. Путин» российский лидер поделился мыслью, что одной из причин распада СССР было желание создать более прочные отношения с Западом.

«Советский Союз совершил акт аутодафе, сам себя ликвидировал, в том числе, и я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками, исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — сказал тогда Путин.

Однако страны Запада, по его словам, решили не соблюдать правила в отношении России, которая «не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз», и стали игнорировать российские интересы.