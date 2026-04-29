Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что у него не получается убедить людей в своей правоте, но выразил уверенность, что сможет улучшить свои навыки. При этом он отказался признать ошибочными некоторые свои спорные формулировки, следует из его интервью журналу Spiegel.

«По натуре я очень открытый человек. Я высказываю свое мнение и понимаю, что это может вызвать споры. Я также осознаю, что подобный язык находит отклик у крайне чувствительной публики, которую легко вывести из себя. Тем не менее, я отказываюсь идти на компромисс со своими принципами», — сказал канцлер.

На уточняющий вопрос, значит ли это, то он ничего не намерен в себе менять, Мерц ответил, что в демократии нужно вовлекать людей в процесс и «объяснять, объяснять, объяснять». По его версии, это значит, что ему как политику придется еще больше растолковывать и уточнять.

Рассуждая о том, почему дела у правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ идут, по выражению журналиста Spiegel, «не очень-то гладко», канцлер заявил, что «нельзя ожидать быстрых успехов за одну ночь», хотя общество надеется именно на это.

«Мы плохо управляли ожиданиями. <…> Успех придет только со временем. Мы живем в эпоху, которая обещает мгновенное удовлетворение любых потребностей. Но политика в демократическом обществе работает не как служба доставки, где вы заказываете онлайн, и все приходит немедленно», — сказал он.

Мерц назвал себя первым за 20 лет лидером правительства Германии, который пытается говорить жесткую правду и раскрывать людям глаза.

«Пожалуйста, не воспринимайте это как критику, но мы стали самодовольны в комфортной обстановке. Я первый канцлер за 20 лет, кто говорит немецкому народу: наша иллюзия процветания недолговечна. Мы должны сделать больше <…>, чем мы делали до сих пор», — указал Мерц.

Как он пояснил, «ситуация настолько сложная», что страна не может продолжать жить так же, как жила последние 20 лет. При этом, по его оценке, ни одному канцлеру до него не приходилось терпеть столько атак и очернения в соцсетях.

На вопрос о том, ощущает ли канцлер в основном «собственное бессилие» за первый год своего пребывания на посту, Мерц ответил, что на личном опыте убеждается в том, «насколько медленно и порой вяло развивается наша демократия». Однако за этот год правительству удалось многого добиться, и уверенность в успехе остается непоколебимой, заключил он.

Коалиционное правительство ХДС/ХСС и СДПГ 6 мая отметит ровно год нахождения у власти в Германии. Согласно недавнему опросу Trendbarometer, проведенному институтом Forsa для телеканалов RTL и n-tv, если бы выборы в бундестаг состоялись прямо сейчас, то на них с опережением победила бы ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее рейтинг впервые оказался на 5 процентных пунктов выше, чем у консервативного блока ХДС/ХСС.