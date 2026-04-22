Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав после продажи компании Paramount Skydance получит выплату не менее $550 млн, не считая акций на $116 млн. Об этом сообщает Variety. Сделка, о которой объявили в феврале, оценивается в $110 млрд и вызвала сопротивление со стороны голливудского творческого сообщества, а также привлекла внимание регуляторов Калифорнии и других штатов.

Критики называют Заслава символом перемен в Голливуде, где слияния и консолидация обогащают нескольких инсайдеров, а тысячи сотрудников теряют работу. По словам источника, знакомого с ситуацией, Заслав был бы рад остаться на посту еще на несколько лет, даже несмотря на огромную сумму. Инвестор Дэвид Геффен, который заработает на сделке более $700 млн, подтверждает: «Если спросить его, хочет ли он работу или деньги, нет сомнений — он предпочел бы работу».

Сделка стала возможной после того, как Заслав и совет директоров не смогли отказаться от предложения Paramount Skydance. По закону, совет обязан отвечать на серьезные запросы о покупке компании, чтобы избежать исков со стороны акционеров. Paramount подняла цену до $31 за акцию наличными, и Netflix, который ранее предлагал $82,7 млрд только за Warner Bros. и HBO (без кабельных каналов), вышел из гонки.

Сам Заслав, по данным источников, пытался сохранить независимость компании. Совет директоров планировал выделить кабельные каналы (CNN, TNT, Discovery и другие) в отдельную структуру, оставив Warner Bros. и HBO самостоятельными. Однако настойчивость Дэвида Эллисона, главы Paramount Skydance, и его отца Ларри Эллисона изменила планы. Как сказал один из собеседников: «Мы говорили им „нет“ всеми возможными способами».

С 2022 года Warner Bros. Discovery сократила долг с $54 млрд до $30 млрд, а HBO Max в 2025 году впервые получил прибыль ($1,4 млрд) после убытка в $2,1 млрд в 2022-м. Киностудия выпустила оскароносный фильм «Битва за битвой» — первую победу студии в главной категории с 2012 года. В декабре стартует амбициозный сериал по «Гарри Поттеру».

Несмотря на критику, сторонники Заслава отмечают, что он за четыре года привел компанию в порядок и сделал ее привлекательной для покупателей. Геффен резюмирует: «Победа для Дэвида — не деньги. Победа в том, что ему удавалось всё, за что он брался».