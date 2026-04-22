Взимание предлагаемого Минпромторгом технологического сбора на электронику наиболее ощутимо скажется на стоимости бюджетных гаджетов. Таким мнением поделился с NEWS.ru главный редактор Runet.News, эксперт в сфере IT Владимир Зыков.

Он уточнил, что надбавку придется оплачивать конечному покупателю, поскольку импортеры и производители не пойдут на оплату сбора из своей прибыли. При этом смартфоны подорожают больше, чем на заявленные 250 рублей, предупредил Зыков.

Эксперт пояснил, что у многих поставщиков нет столько свободных средств, чтобы их можно было заморозить, пока не удастся распродать всю имеющуюся в рознице продукцию.

«Им придется брать коммерческие кредиты. При текущей ключевой ставке обслуживание этих займов ляжет в себестоимость товара. Для смартфона за 100 тыс. рублей это незаметно, но для бюджетных аппаратов это уже ощутимо», — отметил эксперт.

Зыков обратил внимание, что в таких обстоятельствах поставщикам придется не только учитывать сбор в размере 250 рублей при формировании оптовой цены, но еще и добавлять к стоимости процент за издержки на управление всем процессом. Ретейлер, в свою очередь, будет «накручивать» стандартную маржу в размере 15-20% от цены, добавил собеседник NEWS.ru.

О планах ввести в России техсбор в критически важных отраслях стало известно еще летом 2025 года. В Минпромторге заявили, что за счет собранных средств будет поддерживаться развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности для укрепления технологического суверенитета страны.

Источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину, утверждали, что максимальная фиксированная ставка для самой дорогой единицы продукции не превысит 5 тыс. рублей. РБК со ссылкой на документы Минпромторга писал в апреле, что техсбор составит 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Ожидается, что техсбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года.