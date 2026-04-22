Специалисты московского проекта «Перезвони сам» составили список стоп-фраз, которые чаще всего используют телефонные и интернет-преступники. Главное оружие злоумышленников — не технологии, а давление на эмоции и создание искусственного дефицита времени.

Как сообщили ТАСС в Департаменте информационных технологий Москвы, мошенники чаще всего эксплуатируют страх потери денег. К классическим приемам относятся сообщения о «компрометации карты», звонки из «службы безопасности банка» о подозрительных транзакциях или требования перевести средства на «безопасный счет».

Секретные операции и взломы

Другая популярная схема — звонки от имени силовых структур (ФСБ, МВД). Эксперты рекомендуют вешать трубку, если вы слышите:

«Это секретная операция, любая утечка грозит вам проблемами»;

«Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги»;

«Сотрудникам требуется ваше содействие в расследовании».

Специалисты напоминают: правоохранительные органы никогда не проводят следственные действия дистанционно и не просят переводить деньги.

Госуслуги и «вирусы»

Также осторожность стоит проявлять при общении с «представителями» госорганов. Фразы «продиктуйте код из СМС для перерасчета пенсии» или «вам положена выплата» — прямой признак аферы.

Одной из самых опасных схем остается просьба установить приложение или перейти по ссылке (например, под предлогом «посмотри, это ты на фото» или «подтвердите получение посылки»). Такие действия ведут к заражению устройства вирусами и краже данных.

Информационный проект «Перезвони сам» запущен правительством Москвы и ГУ МВД в 2022 году. На сайте проекта доступны памятки, записи вебинаров и интерактивный тренажер «Безопасный клик» для проверки навыков кибербезопасности.