Суд в Кишиневе приговорил бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам тюрьмы по делу о хищении $1 млрд из банковской системы Молдовы, передает TV8.md в среду, 22 апреля.

Помимо тюремного срока, суд обязал Плахотнюка выплатить государству компенсацию в размере приблизительно $60 млн, а также лишил его права занимать определенные государственные должности в течение пяти лет.

Адвокат олигарха Лучиан Рогач заявил, что приговор будет обжалован, назвав его незаконным. Он отметил, что ранее уже обратился в ЕСПЧ в связи с одновременной выдачей четырех ордеров на арест.

Сторона обвинения требовала для Плахотнюка 25 лет лишения свободы. Сам олигарх не присутствовал на заседании.

Уголовное преследование Плахотнюка

Плахотнюк был задержан в Греции летом 2025 года при попытке вылететь в Дубай, в сентябре того же года его экстрадировали в Кишинев, где арестовали. В Молдове олигарх был фигурантом дел об организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег. Сам он отвергает все обвинения, сторона защиты утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.

Самое громкое из обвинений против Плахотнюка связано с незаконным выводом $1 млрд из банков страны в 2014 году. По версии следствия, бизнесмен был соучастником кражи через компании, которые контролировал он сам и бывший депутат парламента Илан Шор. Как считает прокуратура, в результате этих действий Плахотнюк получил $39 млн и €3,5 млн.

Против Плахотнюка также открыты уголовные дела в России. Ему были предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, контрабанде наркотиков, покушении на убийство, выводе из страны более 37 млрд рублей в рамках дела «молдавской прачечной», а также в хищении 500 млрд рублей в соучастии с политиком Ренато Усатым. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал олигарха и объявил его в международный розыск.

В марте 2025 года в Москве начался заочный судебный процесс над Плахотнюком.