Молдавский бизнесмен и олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк экстрадирован из Греции в на родину, сообщает РИА Новости. По прибытии в аэропорт Кишинева его вывели из самолета в наручниках и сразу у трапа поместили в спецавтомобиль, на котором доставили в СИЗО №13.

Греческий Интерпол задержал Плахотнюка еще в июле. На родине его обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе $1 млрд из банковской системы страны. Суд в Кишиневе неоднократно выдавал ордер на заочный арест олигарха.

В России молдавского бизнесмена также заочно арестовали и объявили в международный розыск. Такое решение еще в ноябре 2017 года принял Басманный суд Москвы по делу о покушении на убийство, которое заведено против Плахотнюка. Помимо этого, в 2020 году МВД России заочно предъявило ему и молдавскому политику Ренато Усатому обвинение по выводу из страны 500 млрд рублей. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследуют по политическим мотивам.

Как уточняет ТАСС, бизнесмена доставили из Афин на рейсовом самолете. Накануне глава Минюста Вероника Михайлов-Морару сообщила, что Плахотнюк будет помещен в одиночную камеру изолятора «по соображениям безопасности».

Как пишут молдавские СМИ со ссылкой на источники в СИЗО, Плахотнюк будет помещен в ту же камеру, где ранее содержался экс-премьер Молдовы Владимир Филат, которого признали виновным в соучастии в краже денег из банковской системы страны и приговорили к девяти годам заключения (Филат был досрочно освобожден в декабре 2019 года).

По данным Sputnik Молдова 2.0, вместе с олигархом в аэропорту без объяснения причин задержали его адвоката Лучиана Рогака, прилетевшего с ним из Афин.

«Молдавская прачечная» и покушение на убийство

Владимир Плахотнюк покинул Молдову в 2019 году, после того как его партия проиграла на февральских парламентских выборах. Незадолго до этих выборов, когда ДПМ еще была правящей в стране, российское МВД заподозрило молдавского олигарха и политика в валютных махинациях и незаконном выводе из России 37 млрд рублей. В ведомстве при этом заявили о наличии у него российского гражданства.

Следствие тогда представило версию, что Плахотнюк и еще один фигурант дела Вячеслав Платон из совета директоров молдавского «Молдиндконбанка» в 2013-2014 годах продавали валюту со своих счетов в России иностранным клиентам по фиктивным документам, а те получали эти суммы в рублях по «подложным» решениям молдавских судов. Впоследствии в материалах уголовного дела, которое в СМИ получило известность как дело «молдавской прачечной», появились детали, что в 2013 году Платон предложил Плахотнюку создать международный канал вывода денег из России, на что тот согласился и «обеспечил лояльность правоохранительных и контролирующих органов страны к незаконному транзиту денежных средств».

В июле 2022 года Тверской районный суд Москвы приговорил к длительным тюремным срокам пятерых россиян, которых признали виновными в соучастии в преступной схеме валютных операций и вывода денег. Фигуранты получили от 15,5 до 19 лет заключения, при этом четверо не признали своей вины, а один признал лишь частично. В июле 2023 года тот же Тверской суд заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, а в июле 2025-го решением Преображенского суда Москвы срок банкиру увеличился до 24 лет строгого режима. Платон, как и Плахотнюк, объявлен Россией в международный розыск.

В марте 2025 года в Москве начался заочный судебный процесс над Плахотнюком. Как писал «Коммерсантъ», в уголовном деле говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. Как считает следствие, за этот период при участии фигуранта из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд рублей.

В статье «Ъ» говорилось, что МВД России расследует еще одно дело против олигарха — о контрабанде наркотиков, а конкретно о доставке в Москву из Марокко 20 кг гашиша, который, по данным следствия, был закуплен летом 2015 года по указанию Плахотнюка.

При этом в 2017 году, когда Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка, его обвинили в покушении на убийство. «Ъ» тогда писал, что речь идет о покушении на банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году, когда его серьезно ранили. Исполнителем был молдавский киллер Виталий Прока, которого задержали в Москве в 2013 году, а впоследствии экстрадировали в Румынию. В 2016 году Прока получил 12,5 года лишения свободы, позже срок ужесточили до 21 года и восьми месяцев. В одном из интервью киллер рассказал, что заказчиком убийства был Плахотнюк, при этом сам Горбунцов отрицает причастность олигарха. Источники «Ъ» сказали, что дело могло касаться возможной подготовки убийства предпринимателя Ренато Усатого, а не Горбунцова.

Богатейший олигарх: что известно о Плахотнюке

Владимир Плахотнюк родился 1 января 1966 года в селе Питушка Молдавской ССР. После учебы в Техническом университете Молдовы получил специальность инженера, а также степень магистра делового управления, также имеет диплом юриста Молдавского государственного университета. В 1995 году он основал финансовую группу Angels и руководил ею до 2001 года. Затем получил пост коммерческого директора нефтеторговой компании-импортера АО Petrom Moldova, которую впоследствии возглавил и пробыл на посту гендиректора до 2010 года. Одновременно он занимался банковской деятельностью.

С 2010 года Плахотнюк стал активно участвовать в политике — вступил в Демократическую партию Молдовы и получил депутатский мандат, причем быстро поднялся до высоких должностей — стал заместителем председателя партии и вице-спикером парламента страны. В 2013 году коллеги-депутаты вынесли ему вотум недоверия, обвинив в незаконной деятельности в ущерб имиджу парламента. Тот сложил депутатские полномочия, но в 2014 году снова был избран и отказался от мандата только летом 2015 года после создания нового парламентского большинства.

В 2016 году правившая коалиция во главе с ДМП дважды выдвигала его в премьер-министры страны, но бывший в то время президентом Молдовы Николай Тимофти в обоих случаях отклонил его кандидатуру как не соответствующую необходимым требованиям.

Платонюк покинул Молдову летом 2019 года, а той же осенью молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил олигарха в международный и межгосударственный розыск. На его имущество на сумму около $3 млн был наложен арест. В 2020 году США включили бизнесмена, а также его жену и двоих детей в свой санкционный список. Бывший тогда госсекретарем Майк Помпео заявил, что «коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и скомпрометировали независимость демократических институтов Молдовы».

В открытом доступе нет официальных сведений о финансовом состоянии Владимира Плахотнюка, однако в СМИ его часто называют самым богатым бизнесменом Молдовы.

Как отмечает ТАСС, бывший премьер Молдовы Ион Стурза ранее высказал мнение, что власти страны боятся возвращения Плахотнюка, поскольку тот якобы имеет целый архив компромата на местных политиков и чиновников. Экс-спикер парламента Александр Слусарь утверждает, что компромат, в частности, есть на нынешнего главу правительства Дорина Речана.