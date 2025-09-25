Молдавский олигарх, экс-депутат парламента и бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, доставленный на родину из Греции по процедуре экстрадиции, отправлен под стражу на 30 суток. Об этом сообщает молдавское агентство «Инфотаг» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной прокуратуры.

Согласно сообщению, допрос Плахотнюка пока не проводили. Его увезли в СИЗО сразу по прибытии самолета из Афин в аэропорт Кишинева.

Еще в аэропорту прокурор Александр Черней пояснил, что сначала бизнесмену предъявят официальные обвинения, после чего состоится допрос. По его словам, после прилета был составлен протокол о задержании Плахотнюка с разъяснением причин и оснований. Это было сделано в присутствии адвоката Лучиана Рогака, прилетевшего вместе с подзащитным, отметил прокурор.

«Затем Плахотнюк был переведен в пенитенциарное учреждение №13. С момента задержания вступают в силу все четыре ордера на арест, выданные ранее на имя Плахотнюка. С этого же момента начинает исчисляться 30-дневный срок предварительного заключения», — добавил Черней.

Плахотнюку будут зачитаны обвинения по четырем уголовным делам, после чего его доставят в суд для утверждения ордеров на арест, что может произойти уже сегодня или завтра, рассказал прокурор. Он пояснил, что эта процедура обязательна для соблюдения прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

«Кроме того, на завтра назначено судебное заседание по делу о банковском мошенничестве, в котором участвуют все стороны. Это заседание было запланировано заранее и не связано напрямую с процедурой экстрадиции», — сообщил Черней.

Как задержали олигарха и в чем его обвиняют

Плахотнюк был задержан 21 июля в аэропорту Афин, когда собирался вылететь в Дубай вместе с бывшим депутатом Константином Цуцу, пишет агентство. Олигарх находился в розыске по линии Интерпола. Во время обысков в его доме в Греции нашли два десятка документов на разные имена, в том числе румынские, болгарские, мексиканские и российские.

Бизнесмена, которого СМИ называют самым богатым в Молдове, доставили в Кишинев утром 25 сентября, он прибыл обычным рейсом. Плахотнюка вывели из самолета в наручниках, когда оттуда вышли все пассажиры, и сразу посадили в спецавтомобиль и доставили в здание аэропорта, где он еще около часа проходил всех необходимые процедуры въезда в страну.

Как пишет «Инфотаг», такая длительность предположительно связана с тем, что когда Плахотнюк покинул Молдову в 2019 году, он пересек границу незаконно, так что его выезд не был зарегистрирован в базе данных Пограничной полиции. За это предусмотрено уголовное наказание, отмечает агентство.

Самое громкое из уголовных дел, заведенных в Молдове против Плахотнюка, связано с незаконным выводом $1 млрд из банков страны в 2014 году. По версии обвинения, бизнесмен был соучастником кражи через компании, которые контролировал молдавский олигарх и бывший депутат парламента Илан Шор. Как считает прокуратура, в результате этих действий Плахотнюк получил $39 млн и €3,5 млн. В июле 2023 года дело было передано в суд.

Илан Шор, живущий за пределами Молдовы и объявленный в международный розыск, заочно приговорен на родине к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и отмывании денег. Организованная им политическая партия «Шор» признана в стране незаконной и исключена из реестра юридических лиц. В августе 2025 года Евгения Гуцул, двумя годами ранее победившая на выборах главы Гагаузии как кандидат от «Шор», получила семь лет тюрьмы по обвинению в финансировании этой запрещенной партии.

Плахотнюка также обвиняют на родине в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении.

Против олигарха также открыты уголовные дела в России. Ему были предъявлены заочные обвинения в руководстве преступным сообществом, контрабанде наркотиков и незаконном выводе денег из страны в рамках дела «молдавской прачечной». В 2017 году он был заочно арестован Басманным судом Москвы, причем тогда его обвиняли в покушении на убийство.