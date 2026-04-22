В марте, когда акции большинства финтех-компаний падали в цене, ценные бумаги Freedom Holding Corp. (FRHC) на NASDAQ всего за март подорожали почти на 16%. Капитализация компании приблизилась к $9 млрд, прибавив за март почти $1,2 млрд. А СЕО холдинга Тимур Турлов увеличил свое состояние на $828,2 млн. Положительную динамику акциям Freedom обеспечили новости о расширении экспансии компании за пределы Казахстана и позитивные оценки международных рейтинговых агентств.

Причина роста — в стратегии холдинга

Весна для холдинга Тимура Турлова началась с ралли его ценных бумаг на NASDAQ. Всего за месяц бумаги FRHC прибавили 15,58%, изменившись в цене с $125,35 до $144,88. Тимур Турлов, контролирующий порядка 70% акций компании, по оценкам Forbes, за март разбогател на $828,2 млн. Его личное состояние вплотную приблизилось к отметке в $6 млрд, что укрепило его позиции не только в национальных рейтингах, но и в глобальном списке миллиардеров.

Рост котировок не стал случайным и не был вызван временным рыночным ажиотажем. В основе подорожания акций Freedom лежат конкретные действия холдинга, который перешел в фазу активной глобальной экспансии. Инвесторы позитивно отреагировали на новости о расширении географии присутствия финтех-экосистемы за пределы Казахстана.

Расширение границ от Азии до Европы

Ключевым событием месяца стало объявление о покупке турецкого банка. Freedom Holding Corp. заключила сделку по приобретению 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. у холдинга Özyol Holding и Национального банка Кувейта. Эта сделка открывает холдингу доступ на рынок с населением более 90 млн человек и органично дополняет уже существующую инфраструктуру — ведь ранее структуры Турлова уже получили разрешение на открытие в Турции собственной брокерской компании Freedom Yatırım.

Экспансия Freedom не ограничивается турецким направлением. Ближний Восток также стал стратегическим ориентиром: еще в прошлом году «дочка» холдинга Freedom Broker Global Markets получила лицензию от Управления по регулированию финансовых услуг (FSRA) финансового центра Абу-Даби (ADGM). Это позволяет компании предоставлять брокерские и инвестиционные услуги состоятельным клиентам региона, превращая ОАЭ в один из ключевых хабов для международного роста.

Параллельно с завоеванием новых стран Freedom Holding Corp. продолжает усиливать позиции в Центральной Азии и на постсоветском пространстве. Так, компания строит в Таджикистане свой первый полностью цифровой банк с дистанционнымобслуживанием за рубежом. Фактически Таджикистан —первое иностранное государство, куда Freedom полностью экспортирует экосистему, отработанную в домашнем регионе. Как отмечал Тимур Турлов, создание инфраструктуры ускоряется: на то, что в Казахстане ушло десять лет, в Таджикистане удалось сделать всего два года.

Большие планы у Тимура Турлова и на рынок Грузии, где его компания намерена открыть свой банк. На данный момент согласован бизнес-план и завершаются подготовительные работы для подачи заявки на получение лицензии. Рассматривает холдинг и возможности выхода на европейский рынок. В частности, компания проявляет интерес к Франции.

Позитивные рейтинги и признание институциональных инвесторов

Планы по глобальной экспансии в купе с операционными успехами и высокой прозрачностью бизнеса получили оценку крупнейших мировых рейтинговых агентств. Так, S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «B-» со стабильным прогнозом, отметив рост активов и кредитного портфеля, а также прогресс в построении единой системы управления рисками. А Moody’s впервые присвоило банковскому бизнесу группы рейтинг Ba3, указав на устойчивую капитализацию и высокую ликвидность. Эти оценки критически важны для выхода на зарубежные рынки — как для привлечения финансирования, так и для масштабирования бизнеса в других странах.

О доверии инвесторов свидетельствует институциональная структура акционеров холдинга. Наряду с мажоритарным пакетом Тимура Турлова в капитале компании представлены крупнейшие мировые инвестиционные фонды и банки. Среди них такие гиганты, как BlackRock, State Street Corp., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. Примечательно, что в начале 2026 года JPMorgan утроил свою долю в FRHC, что можно расценивать как долгосрочную ставку на устойчивость бизнес-модели Freedom Holding Corp.

Доверие подтверждается и включением акций Freedom в престижные биржевые индексы. Так, в прошлом году компания вошла в индекс Russell3000, охватывающий 3000 крупнейших публичных компаний США, а ее акции были включены в американский биржевой фонд First Trust Financial AlphaDEX. Это делает бумаги FRHC доступными для более широкого круга западных инвесторов, следующих за индексами. А также создает дополнительный фундамент для дальнейшего роста капитализации и личного состояния основателя компании, который продолжает уверенно вести свой бизнес к статусу глобального финансового игрока.

Экосистема — главный актив

Первоисточник успеха — бизнес-модель в Казахстане. Тимур Турлов считает, что узкая специализация в современных реалиях — путь в никуда. Поэтому его холдинг сконцентрировался не на отдельных продуктах, а на их взаимосвязи. По мнению Тимура Турлова, экосистема — это большое количество точек присутствия в жизни человека. Именно такой подход, уверен предприниматель, повышает доверие и вовлеченность потребителей, что, в свою очередь, усиливает позиции бизнеса.

За несколько лет Freedom удалось превратить брокерскую компанию в полноценную финтех-площадку, объединяющую финансы (в том числе инвестиции), страхование, телекоммуникации и повседневные сервисы — от покупки билетов на концерты до доставки еды из магазинов и ресторанов. Сегодня общая клиентская база экосистемы Freedom Holding Corp. превышает 11 млн человек. Центральным звеном этой цифровой вселенной является Freedom SuperApp — мобильное многофункциональное приложение, которое объединило под одним интерфейсом все сервисы холдинга.

Неудивительно, что Freedom SuperApp стало самым быстрорастущим приложением в Казахстане. Только за год число пользователей увеличилось в два раза, достигнув 5 млн. Клиенты активно перетекают из одного сервиса в другой, создавая синергию, которая увеличивает пожизненную ценность каждого пользователя и генерирует стабильный денежный поток.

В каком-то смысле Казахстан стал полигоном для испытания эффективности бизнес-модели, которую холдинг Турлова сейчас переносит в другие страны. Как говорит сам предприниматель, технологическая платформа и культура работы с клиентами, которые были выстроены в домашнем регионе, — это не просто активы одного рынка. «Это шаблон, который мы точно знаем, как разворачивать в других странах», — подчеркивает Тимур Турлов.