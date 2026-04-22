Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр будет вынужден посетить парад Победы в Москве, если не хочет утратить доступ к российским энергоресурсам. Таким мнением поделился политолог Алексей Ярошенко в разговоре с «Абзацем».

Взаимодействие с Россией по вопросу об энергетике остается основным вопросом для венгерского руководства, а наличие Москвы в числе экономических партнеров позволяет стране избежать глобального коллапса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пояснил Ярошенко.

При этом для Будапешта сохранение отношений с Россией — «вопрос выживания», тогда как для России венгерский рынок является лишь «каплей в море», отметил эксперт, сравнив объемы, о которых идет речь, с «десятой частью одной провинции Китая».

Ярошенко выразил уверенность в том, что российская сторона ничего не потеряет, если Будапешт «вдруг решит вильнуть влево», отказавшись от прежних каналов поставки ресурсов. Венгрию же при таком сценарии ожидает «потрясение» и рост цен «практически на все» из-за утраты доступа к дешевым и качественным энергоресурсам, прогнозирует политолог.

«Исходя из этого делаем вывод, что Мадьяр как миленький прибежит на парад Победы, чтобы иметь возможность засвидетельствовать свое почтение нашему президенту. У него просто нет другого выхода, если он желает все это сохранить», — заключил политолог.

В Кремле пока не обнародовали окончательный список лидеров стран, которые планируют приехать на парад Победы.

После победы «Тисы» на выборах Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии готово при необходимости вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но «не станет друзьями» с Москвой. Лидер венгерской оппозиции добавил, что энергетическая зависимость Будапешта сохранится «на некоторое время». Диверсификацию необходимо ограничить, но это «не произойдет в одночасье», добавил Мадьяр.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с удовлетворением отмечают готовность Мадьяра вести прагматичный диалог, но призывают дождаться конкретных шагов.

Лидер «Тисы» после выборов потребовал от президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее запустить нефтепровод «Дружба», транзит по которому российской нефти в Венгрию прекратился в январе. От России Будапешт ожидает поставок нефти в соответствии с контрактами, добавил Мадьяр.

22 апреля венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что Киев официально уведомил Венгрию о готовности возобновить транзит нефти в Восточную Европу.