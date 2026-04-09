Российские вооруженные силы задействуют весь имеющийся арсенал средств для обеспечения безопасности во время парада 9 Мая и не позволят Киеву сорвать торжественные мероприятия на Красной площади. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так он прокомментировал предупреждение первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются применить на 9 мая против Москвы рой беспилотников в попытке сорвать празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарий заверил, что российская сторона не оставит эти планы без внимания, задействовав все доступные ресурсы, чтобы гарантировать безопасность.

«Парад сорвать 9 Мая на Красной Площади им не удастся», — выразил уверенность Журавлев.

Со своей стороны Колесник напомнил, что Киев уже предпринимал аналогичные попытки в прошлом году, когда страна отмечала 80-ю годовщину Великой Победы, однако тогда все они окончились полным провалом.

«У нас лучшая в мире система противовоздушной обороны», — заявил Колесник.

Он убежден, что празднование годовщины Великой Победы состоится в штатном режиме, а все мероприятия пройдут в спокойной и безопасной обстановке, несмотря на любые внешние вызовы.

В 2026 году празднование на Красной площади традиционно пройдет 9 мая. Российская сторона направила приглашения на торжественные мероприятия лидерам некоторых зарубежных государств, включая страны СНГ, Китай, Индию, Бразилию и Сербию.

В 2025 году на празднование 80-й годовщины Победы приглашали 29 мировых лидеров, о готовности участвовать в мероприятиях заявлял Израиль. Сербский лидер Александр Вучич не смог приехать из-за внезапного ухудшения самочувствия во время предшествовавшего празднику визита в США, президенты Азербайджана и Лаоса отказались незадолго до памятной даты, зато на параде присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин.

В преддверии 9 мая президент РФ Владимир Путин выдвинул идею объявить трехдневное перемирие в зоне боевых действий с Украиной, но украинский лидер Владимир Зеленский отказался. Он также намекал, что Киев не гарантирует безопасность иностранным политикам, которые решат присутствовать на параде на Красной площади.

Комментируя эту угрозу, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского «злобным наркоджином», который «окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран». Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупреждал Киев, что в случае попыток сорвать парад Украину ждет ответ, от которого она «похолодеет от ужаса».