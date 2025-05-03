Президент Украины Владимир Зеленский отказался по примеру российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, взамен потребовав прекращения огня минимум на 30 дней. Он также утверждал, что безопасность участникам московских торжеств 9 мая не гарантирована. Как на эти заявления отреагировали в России — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать недвусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что заявления Киева по перемирию демонстрируют, что «в основе современного киевского режима лежит неонацизм».

«И победа над гитлеровской Германией праздником для них, судя по всему, не является», — заключил он.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев

Экс-президент и бывший премьер-министр России в своем телеграм-канале назвал украинского лидера «зеленым небритым чмом» и «гнидой».

По словам Медведева, заявление Зеленского об отказе поддержать трёхдневное перемирие на 9 Мая — это «просто словесная провокация», поскольку никто и не ждал от президента Украины гарантий безопасности для участников праздничных мероприятий, которые пройдут в Москве.

«Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал Медведев.

Представитель МИД России Мария Захарова

О неонацизме в связи с заявлением Зеленского рассуждает и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она назвала украинского лидера «злобным наркоджином», который «окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран»

«Это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провёл серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, заявления Зеленского следует рассматривать как угрозу, которая «доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой».

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий

Глава партии назвал Зеленского «укрофюрером» и обвинил в том, что он своим отказом от перемирия «показал всю свою террористическую и фашистскую суть», а потом стал «сыпать фактически угрозами в адрес лидеров суверенных государств».

«Безопасность гостям в полной мере гарантирует Россия», — заверил парламентарий.

По мнению Слуцкого, эти заявления украинского лидера должны убедить мировое сообщество в том, что Запад во главе с администрацией предыдущего президента США Джо Байдена взрастил из Зеленского «неадеквата с замашками международного террориста».

Депутат призвал действующего американского лидера Дональда Трампа сделать выводы из высказываний украинского президента, который, как он считает, «подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек».

Слуцкий также обвинил Зеленского в стремлении сохранить диктатуру. «Потеряв, точнее продав суверенитет и независимость своей страны, он смеет открыто угрожать тем, кто свой суверенитет и независимость отстоял, кто имеет мужество оставаться на стороне исторической правды», — добавил лидер ЛДПР.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин

По словам сенатора, Зеленский своим выступлением совершил «типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста».

«Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет», — сказал Карасин.

Комментируя намеки Зеленского на небезопасность иностранных гостей на параде Победы в Москве, член Совфеда выразил уверенность в том, что парад состоится «при любой погоде».

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко

Зеленский своим отказом от предложенного Россией перемирия «в очередной раз продемонстрировал свою аморальность, свои истинные намерения и планы», считает депутат.

«Его угрозы иностранным гостям, которые хотят разделить с нами радость Великой Победы и отдать дань памяти нашим героическим предкам, переходят все границы морали. Наш народ уже побеждал нацизм в худших его проявлениях», — сказал Нестеренко РИА Новости.

Парламентарий выразил уверенность в том, что «все будут с большой гордостью» смотреть парад Победы на Красной площади.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук

Украинский парламентарий назвал «бредовыми намеками» предупреждение Зеленского о том, что безопасность участников торжественных мероприятий на 9 мая в Москве не может быть гарантирована.

«Это, конечно, выглядит как монолог абсолютно неадекватного человека, полностью потерявшего связь с реальностью», — написал Дмитрук в своем телеграм-канале.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий

По словам политолога, своим отказом от перемирия Зеленский при поддержке Европы пытается добиться эскалации конфликта и убедить США отказаться от посредничества в мирном процессе.

«Зеленский и европейцы собираются обострить ситуацию, отказываясь идти по пути реального урегулирования. К тому же со стороны Зеленского это элемент борьбы. Дескать, вы предлагаете, а мы вам предлагали больше. Это такая политико-пропагандистская борьба для того, чтобы воздействовать на общественное мнение, прежде всего западных стран», — сказал эксперт.

Быстрицкий полагает, что украинские власти «готовы идти на войну на истощение», а «многие европейские элиты, которые находятся в милитаристском угаре, хотят нанести наибольший ущерб России, в том числе и с пропагандистской точки зрения».