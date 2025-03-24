Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, страна также будет представлена на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Да [в Израиле всегда будут праздновать День Победы]. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — ответил Бен Цви на вопрос журналиста о праздновании Дня Победы в стране.

По словам дипломата, Израиль — единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, а также проходит акция «Бессмертный полк». Бен Цви обратил внимание на, что в Израиле «живет много ветеранов войны», которые выходят на парады. «Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — добавил он

«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — рассказал Бен Цви о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.

В конце января посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила ТАСС, что намерена присутствовать на параде Победы в 2025 году.

«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — отметила она.

Также об участии в праздновании Дня Победы в Москве заявили:

председатель КНР Си Цзиньпин;

лидер Бразилии Лула да Силва;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Палестины Махмуд Аббас;

посол Израиля в Москве Симона Гальперин;

президент Сербии Александр Вучич;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Белоруссии Александр Лукашенко;

глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

премьер-мнистр Армении Никол Пашинян.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая. В Кремле рассказали об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в Москву на 9 мая.