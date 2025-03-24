Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, страна также будет представлена на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Да [в Израиле всегда будут праздновать День Победы]. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы», — ответил Бен Цви на вопрос журналиста о праздновании Дня Победы в стране.
По словам дипломата, Израиль — единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, а также проходит акция «Бессмертный полк». Бен Цви обратил внимание на, что в Израиле «живет много ветеранов войны», которые выходят на парады. «Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — добавил он
«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — рассказал Бен Цви о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.
В конце января посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила ТАСС, что намерена присутствовать на параде Победы в 2025 году.
«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — отметила она.
Также об участии в праздновании Дня Победы в Москве заявили:
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- лидер Бразилии Лула да Силва;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Палестины Махмуд Аббас;
- посол Израиля в Москве Симона Гальперин;
- президент Сербии Александр Вучич;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Белоруссии Александр Лукашенко;
- глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- премьер-мнистр Армении Никол Пашинян.
В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая. В Кремле рассказали об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в Москву на 9 мая.
В сентябре 2024-го в Кремле исключали, что на парад в честь 80-летия Победы в Москве пригласят глав недружественных стран, в числе которых есть и США. «Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это очень внушительный список будет. Прежде всего, это, конечно, будут [лидеры стран] СНГ — там и саммит неформальный СНГ планируется. Это будут очень насыщенные дни», — сказал Песков (цитата по ТАСС).