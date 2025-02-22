Французское издание Le Point сообщило со ссылкой на источники, что американский президент Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая 2025 года, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне. Эту информацию прокомментировали официальные лица России и США, в том числе сам Трамп.

Что сообщило Le Point

«Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с [президентом России] Владимиром Путиным», — говорится в материале Le Point.

Этот день может стать для лидеров двух государств не только праздником победы во Второй мировой войне, но и подтверждением успеха их мирного соглашения по Украине, заключение которого, как пишет французский журнал, запланировано на 9 мая.

В январе издание «Страна.ua» сообщило, что Киев получил от команды Трампа «план-график» урегулирования военного конфликта, согласно которому декларация о его завершении должна быть готова к 9 мая. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак тогда завил, что «никаких “мирных планов” за “100 дней” <…> не существует в реальности», и назвал подобные сообщения «вбросами».

Если «все пойдет хорошо» при работе над «совместным планом» двух президентов, то 9 мая «ознаменует их триумф, триумф, прежде всего, Путина», отмечает Le Point.

«Чаша будет символически выпита до дна европейцами, которые будут наблюдать на своих экранах парад российских войск, приветствуемых президентом США», — говорится в статье.

Что заявили в России и США

Трамп заявил, что не планирует приезжать в Москву на 9 мая.

«Нет, я не собираюсь», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов пресс-пула Белого дома.

В Кремле заявили об отсутствии договоренности с американской стороной о визите Трампа в Москву на 9 мая.

«Нет», — сказал РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, договорились ли стороны о визите.

В сентябре 2024-го в Кремле исключали, что на парад в честь 80-летия Победы в Москве пригласят глав недружественных стран, в числе которых есть и США. «Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это очень внушительный список будет. Прежде всего, это, конечно, будут [лидеры стран] СНГ — там и саммит неформальный СНГ планируется. Это будут очень насыщенные дни», — сказал Песков (цитата по ТАСС). О готовности приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже заявили президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас. Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2025 года также принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Когда состоится встреча Путина и Трампа

12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор и договорились продолжать личные контакты, в том числе в формате личных встреч. После прошедших 18 февраля переговоров в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились «создать условия» для встречи двух президентов.

Местом возможной встречи с Путиным Трамп называл Саудовскую Аравию. По данным Bloomberg, очные переговоры президентов США и России могут пройти в этой стране до конца февраля. Песков не исключал, что саммит состоится в конце месяца.

«[В конце февраля] может быть [встреча], а может и не быть», — сказал он.

21 февраля Песков заявил, что у России и США есть понимание, что встреча российского и американского президентов должна состояться, но пока никакой конкретики нет.

Госсекретарь США Марко Рубио связал возможность встречи Трампа и Путина с прогрессом в части мирного урегулирования конфликта на Украине.