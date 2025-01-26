Европейские дипломаты и Киев якобы получили «план-график» урегулирования конфликта на Украине, составленный командой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Страна.ua» без ссылки на источник. Издание отмечает, что подтверждений подлинности плана нет, но некоторые его пункты совпадают с тем, что ранее говорили Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Согласно плану, в конце января — начале февраля Трамп планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с украинскими властями. По итогам общения переговоры продолжатся или могут быть поставлены на паузу. Последний вариант возможен, если стороны не смогут найти «никаких точек соприкосновения», утверждает «Страна.ua».

В случае продолжения переговоров президент Украины должен будет отменить указ, запрещающий вести диалог с Путиным, говорится в публикации. В феврале — первой половине марта якобы предлагается провести одну трехстороннюю или две двусторонние встречи с участием Путина, Трампа и Зеленского, чтобы «утвердить основные параметры мирного плана». Затем работа над соглашением продолжится специальных уполномоченных. Все это время Трамп не будет блокировать военную помощь Киеву, пишет издание.

Перемирие по всей линии фронта предлагается объявить в Пасху, 20 апреля, утверждает «Страна.ua». Войска ВСУ при этом должны быть выведены из Курской области. Соглашение между Украиной и Россией должно быть зафиксировано в апреле на «международной мирной конференции» при посредничестве США, Китая, стран Европы и «глобального Юга». После этого в конце апреля предполагается провести обмен пленными по формуле «всех на всех».

Согласно гипотетическому плану, декларация о завершении конфликта должна быть готова к 9 мая. После этой даты Украине предложат не продлевать режим военного положения и мобилизацию. В августе страна должна провести президентские выборы, в конце октября — парламентские и региональные.

Параметры мирного соглашения

Как утверждает «Страна.ua», договоренностями между Москвой и Киевом предполагается закрепить за Украиной нейтральный статус. Страна не станет членом НАТО, что должно быть утверждено на саммите альянса, но примут в Евросоюз до 2030 года.

Численность ВСУ не будет сокращаться, а США продолжат модернизацию украинской армии, пишет издание. Вопрос размещения европейских миротворцев на Украине после завершения боевых действий потребует «отдельных консультаций» между сторонами, пишет «Страна.ua».

Соглашение также предполагает отказ Украины от военных и дипломатических попыток вернуть утраченные территории, однако Киев не признает суверенитет России над ними.

Одна часть санкций против России должна быть снята после заключения мирного договора, другая ― в течение трех лет при условии соблюдения Москвой параметров соглашения, утверждает издание. Импорт российских энергоносителей в ЕС некоторое время якобы планируется облагать специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины.

По данным «Страна.ua», условием мира также будет прекращение «всех действий» против Украинской православной церкви (УПЦ) и русского языка. Партии, выступающие в защиту русского языка и «за мирное сосуществование с Россией», должны быть допущены к украинским выборам, говорится в публикации.

Глава офиса президента Андрей Ермак завил, что «никаких “мирных планов” за “100 дней” у медиа не существует в реальности». По его словам, под подобные сообщения «маскируют лишь вбросы».

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что президент США сможет добиться урегулирования конфликта на Украине в течение 100 дней. При этом сам Келлог, по словам источников The Wall Street Journal (WSJ), не обладает никаким значимым политическим влиянием в этом вопросе и, возможно, даже не будет принимать непосредственного участия в переговорах по Украине.

22 января Трамп через свою соцсеть Truth Social призвал российского президента немедленно остановить военную операцию, пригрозив России новыми санкциями и высокими пошлинами в случае отказа заключить сделку. В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Трампом, Москва лишь ждет соответствующих сигналов.

Зеленский в свою очередь заявил о готовности к переговорам с Путиным, если США предоставят Украине «надежную и необратимую безопасность». Президент России неоднократно говорил, что основой для урегулирования конфликта могут стать Стамбульские соглашения, но с учетом реальной ситуации на фронте.