Президент России Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом, Москва ждет соответствующих сигналов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит радиостанция «Маяк».

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Кроме того, он прокомментировал заявления Трампа на экономическом форуме в Давосе о том, что снижение цен на нефть приведет к окончанию конфликта на Украине.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Песков также заявил, что Россия считает необходимым возобновить переговоры с США по вопросам разоружения. По его словам, это в интересах всего мира и народов двух стран, однако диалог был свернут не Москвой и сейчас “мяч на стороне американцев”.

«Есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей стороной»,— отметил представитель Кремля.

Президент США в рамках онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января высказал идею о возможности добиться сокращения ядерного арсенала вместе с Китаем и Россией, заключив соответствующее соглашение. Трамп добавил, что считает, что «президент Путин действительно поддерживал идею значительного сокращения ядерного вооружения».