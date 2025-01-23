Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным при условии, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский уточнил, что хочет добиться «взаимопонимания» с Трампом до начала переговоров с российской стороной.

«Если он [президент США] сможет гарантировать Украине надежную и необратимую безопасность, мы будем двигаться по этому дипломатическому пути», — пояснил украинский лидер.

Bloomberg пишет, что для Украины ключом к любому соглашению будут гарантии безопасности со стороны США и Европы, которых должно быть достаточно, чтобы «удержать Кремль от повторного наступления».

Зеленский отметил, что у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы стать «реальным сдерживающим фактором» для России, а любое другое решение может привести к расколу внутри НАТО.

«Этого [военной поддержки Украины] не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без США», — убежден украинский лидер.

Отношения с Китаем

По данным Bloomberg, Зеленский пытается убедить Китай оказать влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия, но ему не удается часто общаться с главой КНР Си Цзиньпином.

«Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. <…> Я думаю, что нет другого союзника, который действительно мог бы это сделать», — считает президент Украины.

Bloomberg указывает, что Зеленский намерен сделать все, чтобы голос Киева был услышан, когда крупные державы начнут вплотную обсуждать его будущее. По его мнению, минские соглашения в 2015 году якобы были заключены «через головы украинцев».

«Мы не хотим, чтобы это происходило за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя я не уверен, что раньше этого не происходило. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах», — заключил Зеленский.

22 января Трамп призвал Путина «в ближайшее время» завершить конфликт на Украине, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы заключить сделку.

По утверждению республиканца, «нелепую войну» на Украине можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не хочет «навредить» России, «любит русский народ» и всегда имел «очень хорошие отношения» с Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит «новых элементов» в угрозах Трампа. Он добавил, что Россия остается готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с США, но пока соответствующих «сигналов не поступало».

Несмотря на публичные заявления Зеленского о готовности к переговорам с Россией, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что его позиция непоследовательна и постоянно меняется.