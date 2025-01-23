Кремль не видит «новых элементов» в угрозах президента США Дональда Трампа ввести антироссийские санкции, если сделка по Украине не будет достигнута. По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, в свой первый президентский срок Трамп часто прибегал к подобным мерам.

«Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — пояснил Песков.

Он добавил, что Россия остается готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу, который президенты уже выстраивали во время первого срока Трампа.

«Ждем сигналов [к разговору от американской стороны], которых пока не поступало», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Накануне Дональд Трамп призвал Владимира Путина «в ближайшее время» завершить конфликт на Украине, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы заключить сделку.

Республиканец назвал происходящее на Украине «нелепой войной» и заявил, что ее можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Если не остановить конфликт, «дальше будет только хуже», считает Трамп.

Вместе с тем американский лидер отметил, что не хочет «навредить» России, «любит русский народ» и всегда имел «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным.

Трамп о Второй Мировой войне

Трамп также призвал не забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну и потеряла в этой войне почти 60 млн жизней. В связи с этим американский лидер убежден, что окажет «очень большую услугу» Путину и России, заставив согласиться на сделку по Украине.

Песков, комментируя высказывание Трампа, заявил, что самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила Россия. США, по его словам, внесли «существенный вклад», но для американской стороны участие во Второй мировой было «бизнесом».

«Как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продает свои дорогие энергоресурсы европейцам. <…> Она размещает у себя в стране <…> [заказы для военной промышленности], создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии и так далее, и тому подобное. Поэтому в каждом случае — это успешный бизнес», — убежден Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия «никогда не забудет» помощь американской стороны в Великой Отечественной войне и надеется, что США и Трамп разделят радость празднования 80-летия Победы.