Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней, но «почти никто не думает», что это возможно. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Задача Келлога — консультировать американского лидера по вопросам переговоров, но «неясно, нуждается ли Трамп в каких-либо советах», говорится в публикации. Бывшие коллеги сомневаются, что Келлог вообще будет принимать непосредственное участие в предполагаемых переговорах по Украине. Дипломатического опыта у него нет.

Как и некоторые другие спецпосланники Трампа, Келлог, похоже, был назначен несмотря на отсутствие соответствующей экспертизы, отмечает WSJ. Но президенту может пригодиться его военный опыт, поскольку Трамп взвешивает последствия предоставления или прекращения помощи Украине, говорят бывшие коллеги Келлога.

«Трампу нравится его компания, и он считает его отчаянно преданным парнем, но Келлог никогда не оказывал никакого значимого политического влияния. Он точно не придумает ничего, что отличалось бы от того, что думает Трамп», — заявил WSJ экс-сотрудник Совета национальной безопасности США, работавший с Келлогом в Белом доме.

Будучи постоянным членом Овального кабинета в первый президентский срок Трампа, Келлог редко участвовал в обсуждениях, говорят источники издания. Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что президент объяснял свою симпатию к Келлогу тем, что тот «никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу».

По мнению Болтона, Келлог «просто сделает то, что Трамп ему скажет», и не сможет сдерживать влияние президента России Владимира Путина на возможных переговорах по Украине.

«Он может недолго протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение», — считает Болтон.

Бывшие коллеги Келлога утверждают, что его назначили спецпредставителем по Украине в связи с его мирной инициативой. В этом плане администрация экс-президента США Джо Байдена подвергалась резкой критике за медленное выделение военной помощи Киеву. Россию предлагалось склонить к подписанию мирного соглашения в обмен на обещание не принимать Украину в НАТО и смягчить санкции. План также предусматривал прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на мирные переговоры.

В начале января Келлог заявил, что Трамп сможет добиться урегулирования конфликта на Украине в течение 100 дней, хотя «знает, что это будет тяжело». Новый госсекретарь США Марко Рубио назвал стремление к окончанию боевых действий приоритетом и официальной политикой США при Трампе. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться устойчивого окончания конфликта.

«Это означает, что мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность», — сказал Рубио.

Комментируя публикацию WSJ, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Ленте.ру», что «100 дней происходит из американской традиции, когда за 100 дней американские президенты показывают чудеса народу». «К нам эта традиция не имеет никакого отношения. Позиция России была внятно и конкретно изложена <…> президентом [России Владимиром] Путиным», — добавил сенатор.

Путин в день инаугурации Трампа заявил, что Москва открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. Он отметил, что целью урегулирования должно быть «не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».