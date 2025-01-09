Избранный президент США Дональд Трамп сможет добиться урегулирования российско-украинского конфликта в течение 100 дней. Об этом заявил в разговоре с Fox News будущий спецпосланник по Украине и России Кит Келлог.

«Мы создадим условия для президента, постепенно он перейдет к переговорам с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и я думаю, что они найдут решение в кратчайшие сроки. Когда я говорю “в кратчайшие сроки”, я бы хотел поставить цель на личном и профессиональном уровне — пусть это будет, скажем, 100 дней», — сказал Келлог.

Он также назвал главной ошибкой уходящего президента Джозефа Байдена отказ от участия в переговорах с российским президентом.

«Он не говорил с ним больше двух лет. Ему надо с ним поговорить. Это то, что делает президент — говорит со своими оппонентами и союзниками наравне. И он знает, что это будет непросто, но он действительно понимает, что ему необходимо разговаривать с людьми, чтобы добиться результата — этим он и будет заниматься», — пояснил спецпредставитель Трампа.

По его словам, избранный президент США хочет окончания конфликта, хотя «знает, что это будет тяжело».

«Я думаю, что он может сделать это в кратчайшие сроки, я действительно уверен в его способности достичь завершения войны. И я думаю, что людям необходимо понять, что он не пытается что-то отдать Путину или русским. Он на самом деле пытается спасти Украину, ее суверенитет. Он сделает все для того, чтобы это было справедливо и честно», — добавил Келлог.

Будущий спецпосланник Трампа отметил, что новый американский лидер неоднократно говорил об этом как в ходе пресс-конференций, так и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Остановить эту бойню — важно для нашей национальной безопасности, это часть наших ключевых интересов, это также будет хорошо для Европы и всего мира», — заключил Келлог.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что планирует остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако позднее он выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить в течение шести месяцев. Он также отметил, что ситуация на фронте может обостриться и прейти в «гораздо более серьезную» фазу.