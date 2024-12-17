Украинские власти надеются, что избранный президент США Дональд Трамп поможет завершить конфликт с Россией. Называются даже конкретные даты предполагаемого прекращения огня. Когда оно может произойти и что за этим последует — в материале RTVI.

Что говорят о сроках завершения конфликта

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было прекратить боевые действия на Украине за 24 часа. Он и сейчас называет разрешение этого кризиса своим приоритетом после вступления в должность, однако признает, что всё оказалось сложнее, чем он думал.

«С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной», — заявил избранный президент.

7 декабря Трамп встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего объявил, что Киев хочет заключить сделку с Россией.

По данным источников Reuters, конкретные условия предполагаемого мирного соглашения на парижской встрече не обсуждались. Однако Трамп, как утверждается, высказался о немедленном прекращении огня и скорейшем начале переговоров. Зеленский, в свою очередь, просил гарантий безопасности для Украины. Сам он назвал встречу продуктивной и поблагодарил Трампа за то, что тот, «как и всегда, настроен решительно».

«Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо», — сказал Зеленский.

Спустя несколько дней Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго заявил о «небольшом прогрессе» в вопросе переговоров о прекращении конфликта. Он добавил, что хотел бы привлечь к с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

«Число солдат, которые гибнут с обеих сторон, является астрономическим. <…> То, что там [в зоне боевых действий на Украине] происходит, намного хуже, чем сообщают представители обеих сторон, поэтому мы собираемся сделать все, что в наших силах», — сказал республиканец.

Источники NBC News утверждают, что команда Трампа по национальной безопасности уже провела переговоры с действующей администрацией США и Украиной по поиску путей завершения конфликта. Никаких конкретных планов урегулирования представлено не было, но «Трамп действительно серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня», заявил один из источников телеканала.

«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — сказал будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь считает, что Трампу будет сложно договориться о мирном соглашении на Украине, и «быстрых переговоров не будет». По мнению экс-министра, «фундаментальные разногласия» между Россией и Украиной делают мир «невозможным».

Зеленский, по его словам, верит намерениям президента США быстрее завершить боевые действия. Но это надо сделать так, «чтобы не было возможности начать снова», требует украинский лидер. Глава его офиса Андрей Ермак пояснил, что Киеву нужны «очень сильные юридические и рабочие гарантии», поскольку прежние гарантии не сработали.

Сценарии завершения конфликта, и что будет потом

Размещение европейских войск

Самой «железной» гарантией Украина считает вступление в НАТО, но американские СМИ уверены, что Трамп этот вариант не предложит, а контролируемый республиканцами Сенат его не одобрит. Также маловероятно, что Трамп поддержит Украину в военном отношении после окончания конфликта. Однако он мог бы предложить Киеву экономическую интеграцию с Европой. The New York Times считает, что Россия восприняла бы это лучше, чем вступление Украины в НАТО.

По данным The Wall Street Journal, Трамп прямо заявил на встрече в Париже, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хотел бы видеть страну «сильной и хорошо вооруженной» после окончания конфликта. Как утверждают источники газеты, Трамп хочет, чтобы Европа играла в этом главную роль и разместила свои войска на Украине «для наблюдения за режимом прекращения огня». Это не будет считаться операцией НАТО, также не предполагается задействовать американские войска, утверждают официальные лица.

О возможности отправки войск на Украину не раз говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Такой вариант также допустила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. В декабре Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры, на которых обсудили более активное участие европейских страны в украинском урегулировании. Макрон после встречи отметил, что «без европейцев в Европе не может быть безопасности», Туск же заявил, что Польша не намерена отправлять своих военных на Украину даже после прекращения огня между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о присутствии миротворцев на Украине, поскольку Киев «по-прежнему отказывается от переговоров».

«В этих условиях продолжаем СВО, пока ни о каких переговорах речи не идет», — сказал представитель Кремля. При этом он допустил, что переговоры могли бы возобновиться на базе Стамбульских соглашений.

Отказ от территорий в обмен на членство в НАТО

Трамп должен разработать план, побуждающий Украину «номинально уступить» России часть территории в обмен на безопасность, которая «придет с вступлением в НАТО», рассуждает бывший посол США в Москве Майкл Майкфол. По его мнению, только такая сделка может привести к долгосрочному миру.

Одна из задач Трампа ― «убедить Зеленского прекратить воевать», что Макфол считает «серьезной проблемой». Для этого украинскому президенту придется отказаться от стремления вернуть все утраченные территории. По мнению экс-посла, Киев не пойдет на это, «не получив взамен чего-то ценного — членства в НАТО».

«Это единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев прекратить борьбу», — считает Макфол. Россию же Трамп может убедить в том, что членство в НАТО «будет сдерживать Украину», объясняет бывший дипломат.

Речь идет о том, что, получив место в альянсе, Зеленский согласится принять формулу, при которой Киев «будет стремиться к воссоединению Украины только мирными средствами», пишет Макфол.

Без территориальных уступок со стороны Украины добиться мирного урегулирования невозможно, уверен президент Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, в иной сценарий «не верит ни один здравомыслящий человек в Европе».

Прекращение огня

По оценке министра финансов Украины Сергея Марченко, имеющихся у ВСУ запасов вооружений хватит, чтобы продолжать военные действия в первой половине 2025 года. Без американской поддержки Украина не сможет продолжать бои, признал директор украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его мнению, стороны способны лишь прекратить огонь под давлением США, что не означает полного завершения конфликта. По истечении президентского срока Трампа военные действия могут возобновиться, допустил эксперт.

В ноябре Конгресс США призвал ЦРУ и другие ключевые разведслужбы страны оценить риски для нацбезопасности, если Вашингтон прекратит поддерживать Украину, а Киев потерпит поражение. В докладе должно быть отражено, смогут ли ВСУ продолжать боевые действия, если США откажутся от военной и экономической помощи Киеву и отзовут разрешение на дальние удары по России.

Сценарий замораживания, а не завершения конфликта не исключают и в Европе. Полпред правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль уверен, что перспектива перемирия все ближе, но, «максимум, будет прекращение огня» и окончание горячей фазы боевых действий. При этом восстановление Украины, по его оценке, может начаться уже во второй половине 2025 года.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович оценил вероятность заключения перемирия между Киевом и Москвой как «очень высокую» и даже назвал его примерную дату ― 25 января «или где-то около того».

«Там все очень жестко и определенно, и если не вмешаются какие-то суперфакторы, скорее всего, весной нас ждет прекращение огня. Надолго ли — это большой вопрос, но ждет. [США] очень жестко будут давить», — спрогнозировал он.

Будущий советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц не исключил, что режим прекращения огня может стать первым шагом по урегулированию на Украине. Он сравнил конфликт с Первой мировой войной, назвав его «мясорубкой» и «бойней».

«Нам нужно прекратить боевые действия. И если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, мы внимательно посмотрим, что это значит. <…> Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война прекратилась», — сказал Уолтц.

«Оккупация» Украины Западом

В НАТО склоняются к сценарию заморозки конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и военно-промышленный комплекс Украины, заявляет Служба внешней разведки (СВР) России.

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране “миротворческого контингента”. <…> Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. так называемых миротворцев», — утверждает ведомство.

По версии СВР, уже определено, какие украинские территории будут контролироваться западными странами:

— Великобритания — северные области, Киев и окрестности,

— Польша — западные области Украины,

— Германия — центральная и восточная Украина,

— Румыния — Черноморское побережье.

Рождественское перемирие

Такой вариант продвигает премьер-министр Венгрии, уже говоривший об этом с Владимиром Путиным. Песков заявил, что российский президент поддержал мирные усилия Орбана, но их «не поддержала украинская сторона». О том, что Зеленский отверг идею перемирия, говорят и в Будапеште.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, это было сделано «в натянутой, хотя и культурной форме», что является «совершенно беспрецедентным в дипломатии жестом».

Сийярто также раскритиковал позицию стран ЕС на встрече Совета министров иностранных дел 16 декабря. По его словам, за перемирие «никто не выступал, а некоторые даже выступали против». Советник президента Украины Дмитрий Литвин утверждал, что с Киевом рождественское перемирие не обсуждалось.

«Изучить не значит согласиться»

В России после победы Трампа заявляли о готовности к контактам с новой американской администрацией по вопросу Украины, но с учетом российских интересов и реалий на земле.

Песков напомнил, что в первый срок Трампа против России свыше 50 раз вводились санкции «и было очень много недружественных проявлений». В связи с этим в Кремле предложили дождаться конкретных шагов избранного президента США после инаугурации.

«Если следующая администрация США настроена серьезно заняться этим вопросом и будет выдвигать здесь те или иные идеи, конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что альтернативы мирному плану Путина нет. Что касается плана Трампа, то от него поступают «противоречивые сигналы», основанные на принципах, которые «не стыкуются» с российскими интересами, отметил Рябков.

Прямого разговора Трампа с Путиным пока не планируется. Сам Трамп отказался сообщать, разговаривал ли он с российским президентом после своей победы на выборах.