Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Киева и Москвы и хочет заключить мир в конфликте с Россией. Об этом в интервью New York Post заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. <…>. Он думает, что пора [заключить перемирие]» — сказал он по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

При этом Трамп отметил, что он не говорил с Зеленским о деталях возможного прекращения огня. По словам избранного американского лидера, он уже приступил к разработке концепции того, «как положить конец этой нелепой войне».

Днем ранее, 8 декабря, Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, что Украина якобы хочет заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт. Вместе с тем избранный президент США призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров Москвы и Киева.

В Кремле, комментируя призыв Трампа, отметили, что внимательно ознакомились с его заявлением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие, в первую очередь, от стран глобального юга.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся «на земле», — сказал Песков.

В свою очередь, Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он также заявил, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности