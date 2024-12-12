Избранный президент США Дональд Трамп выступил против применения украинскими военными американских дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом он заявил в интервью журналу Time, который объявил республиканца человеком года.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем?. Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», — заявил Трамп.

Трамп признал в разговоре с Time, что добиться мирного соглашения между Россией и Украиной сложнее, чем он хотел показать, когда обещал завершить конфликт «за 24 часа». Политик охарактеризовал проблему на Ближнем Востоке как «более легкую» по сравнению с российско-украинским конфликтом.

Трамп заявил, что будет использовать поддержку Украины со стороны США в качестве рычага давления на Россию в переговорах о прекращении боевых действий.

В середине ноября действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. 21 января президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что ВСУ дважды нанесли удары по российским территориям западными дальнобойными ракетами, но не достигли целей. В ответ Россия применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник», запустив баллистическую ракету с безъядерным гиперзвуковым оснащением по военному предприятию в украинском Днепре.

Путин отметил, что аналогов «Орешнику» и средств их перехвата не существует. Позже президент сообщил, что Генштаб и Минобороны выбирают цели на Украине для ударов «Орешником» — это может быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности и центры принятия решений в Киеве.

8 декабря посольство США в Киеве выпустило предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов. Агентства Reuters и Bloomberg заявили со ссылкой на источник, что новый удар ракетой «Орешник» по Украине может быть нанесен в «ближайшие дни».