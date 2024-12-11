Россия может нанести новый удар баллистической гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в «ближайшие дни». Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В Вашингтоне полагают, что «Орешник» не изменит ситуацию на поле боя, отметил представитель американской администрации. По его словам, применение ракеты станет «очередной провальной попыткой России запугать Украину».

Собеседник агентств назвал «Орешник» «экспериментальной ракетой», запас которой, по его мнению, у Москвы невелик.

По данным Reuters, в связи с ростом угроз США решили направить на Украину больше американских средств противовоздушной обороны (ПВО).

8 декабря посольство США в Киеве выпустило предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине. В диппредставительстве заявили, что под угрозой ударов может оказаться гражданская инфраструктура. По данным телеграм-канала «Политика Страны», с похожим предупреждением Вашингтон выступал 20 ноября, накануне первого удара «Орешником» по территории Украины.

11 декабря в Минобороны сообщили, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Таганрогу шестью ракетами американского производства ATACMS. В ведомстве предупредили, что эта атака не останется без ответа.

Впервые о том, что у России существует гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября, говоря об ответе на данное Вашингтоном Киеву разрешение бить дальнобойным американским оружием вглубь российской территории. По словам главы государства, 19 и 21 ноября ВСУ нанесли два таких удара, а Россия в ответ запустила «Орешник» по военному предприятию в Днепре (бывший Днепропетровск), полностью его уничтожив.

10 декабря Путин анонсировал дальнейшее развитие и наращивание арсенала «Орешника», поскольку, по его словам, эти ракеты в достаточном количестве полностью заменят ядерное оружие.

11 декабря экс-сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт в колонке для американского журнала The National Interest (NI) предположил, что в ответ на появление «Орешника» у России и его обещанную Путиным поставку Беларуси НАТО может разместить в Восточной Европе термоядерные бомбы В-61. Автор считает, что эти боеприпасы, разработанные еще в начале 1960-х годов, являются «лучшим выбором» для Польши, которая давно предлагала предоставить ей ядерное оружие. Идею передать В-61 Украине аналитик назвал «безумной».