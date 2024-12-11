В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по Таганрогу шестью ракетами американского производства ATACMS, целью был военный аэродром. Две ракеты сбиты расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что из-за падения обломков ракет есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения получили два здания и три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке рядом.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заверили в министерстве.

О том, что в ночь на среду Таганрог подвергся ракетной атаке первым сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В его публикации, размещенной около шести утра, было сказано, что повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке.

Позднее мэр города Светлана Камбулова сообщила, что после атаки повреждена котельная на улице Циолковского. По ее данным, в результате 27 многоквартирных домов остались без отопления.

Ранее Таганрог не раз подвергался атакам беспилотников. Например, в ночь на 9 марта действующий на тот момент губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что силами ПВО в городе была отражена массовая атака БПЛА.

Телеграм-канал Baza писал, что одной из целей атаки беспилотников была территория авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Mash утверждал, что «горящие обломки устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева, но его быстро потушили», еще два БПЛА «нашли на территории местного металлургического завода».