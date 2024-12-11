В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, зафиксированы повреждения на промпредприятии и парковке, написал в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется», — сообщил глава региона.

В 4:30 мск мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об «атаке БПЛА» и попросила жителей города принять меры безопасности.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она в телеграм-канале.

В 6:02 мск в городе была отменена воздушная тревога. Позже Камбулова уточнила, что район повреждения оцеплен сотрудниками полиции.

«Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — добавила она.

Об атаке БПЛА также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над регионом было уничтожено 10 беспилотников самолетного типа. Кроме того, загорелось промпредприятие, возгорание уже ликвидировали.