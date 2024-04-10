Угроза атаки БПЛА была объявлена в среду, 10 апреля, в Таганроге Ростовской области. Мэр города Андрей Фатеев призывал население по возможности спуститься на нижние этажи, однако в скором времени сообщил об отбое угрозы.

«Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев в своем телеграм-канале.

Это сообщение Фатеева было опубликовано в 9:42 мск. Менее чем через полчаса, в 10:08, мэр города сообщил об отбое угрозы атаки БПЛА.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Глава региона призывал сохранять спокойствие, быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон (в здание или подъезд, если человек находится на улице).

Таганрог уже не раз подвергался атакам беспилотников. В последний раз угроза атаки БПЛА объявлялась в городе 12 марта. Тогда глава региона отмечал после отбоя угрозы, что воздушные цели уничтожены за пределами города.

В ночь на 9 марта Голубев сообщал, что силами ПВО в Таганроге была отражена массовая атака БПЛА. В Минобороны тогда отчитались об уничтожении над Ростовской областью 41 беспилотника. В результате массовой атаки БПЛА на Таганрог обошлось без погибших, но пострадал один сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Телеграм-канал Baza тогда писал, что одной из целей атаки беспилотников в Таганроге была территория авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Mash утверждал, что «горящие обломки устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева, но его быстро потушили», еще два БПЛА «нашли на территории местного металлургического завода».