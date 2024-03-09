Почти 50 беспилотников были сбиты в ночь на 9 марта над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 47 беспилотников над четырьмя регионами:

41 БПЛА — над Ростовской областью;

три беспилотника — над Волгоградской областью;

два — над Курской, еще один — над Белгородской областями.

В Курске обломки сбитого дрона упали на крышу 6-й поликлиники, повредив 22 кв. м кровли, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших, но из соседнего стационара пришлось эвакуировать пациентов.

«Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — добавил Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, проводится комиссионное обследование здания поликлиники, но предварительные данные свидетельствуют о том, что несущие конструкции не получили повреждений, поэтому было решено приступить к восстановлению теплового контура. Сегодня, 9 марта, прием пациентов в поликлинике отменен, и горожанам предлагается вызывать врачей на дом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по предварительным данным, погибших из-за массовой атаки БПЛА на Таганрог нет. Получил ранение сотрудник МЧС, он госпитализирован, добавил глава региона.

По данным телеграм-канала Baza, в Таганроге одной из целей атаки беспилотников была территория авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

«Горящие обломки устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева, но его быстро потушили. Ещё два беспилотника нашли на территории местного металлургического завода, там без последствий», — утверждает телеграм-канал Mash.

Атака беспилотника стала причиной технического инцидента на Череповечком металлургическом комбинате «Северстали» в Вологодской области утром 7 марта: дрон попал в доменную печь. Глава региона Георгий Филимонов тогда сообщал, что принадлежность БПЛА не установлена.

Днем ранее, 6 марта, два украинских беспилотника атаковали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Железногорске Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом.

Накануне, 5 марта, в результате удара дрона произошло возгорание топлива на Губкинской нефтебазе в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков назвал случившееся «чрезвычайным происшествием» со взрывом и последующим пожаром.