Инцидент, произошедший утром 7 марта на металлургическом заводе «Северстали» в Череповце, связан с попаданием беспилотника неустановленной принадлежности. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

«В Вологодской области на предприятии «Северсталь» сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — написал он.

Филимонов отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Также, по его словам, инцидент не повлиял на работу доменной печи. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.

На место происшествия прибыли оперативные и следственные службы для выяснения подробностей инцидента.

О звуке взрыва, прозвучавшем в районе предприятия «Северстали» — Череповецкого металлургического комбината — около 6 часов утра, писал портал Gorodche. Позднее гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «в доменном производстве» произошел некий «технологический инцидент», поэтому «один из агрегатов выведен в запланированный ремонт».