В Железногоском районе Курской области в результате атаки БПЛА возник пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сказано в сообщении главы региона.

«112» пишет, что дрон атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева.

По данным телеграм-канал, БПЛА попал прямо в резервуар с топливом на территории предприятия.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины. Так, 1 марта Старовойт сообщал, что в село Крупец в Рыльском районе с дрона сбросили взрывное устройство, были повреждены оборудование заправки и два автомобиля. 4 марта в селе Гурово в результате обстрела повреждения получили здания объектов торговли и один дом.

Накануне, 5 марта, была обстреляна железнодорожная станция Глушково. На станции начался пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал.