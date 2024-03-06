Два украинских беспилотника в среду, 6 марта, в разное время атаковали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Железногорске Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом.

О первой атаке губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в 09:22 (совпадает с мск).

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», — написал Старовойт в своем телеграм-канале, добавив, что на место выехали оперативные службы.

Телеграм-каналы «112» и Baza отмечали, что беспилотник попал в резервуар с топливом на территории предприятия, пожарные пытаются ликвидировать возгорание. Через два часа стало известно о втором дроне, атаковавшем склад ГСМ.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — сообщил Старовойт в 11:23.

В ГУ МЧС по региону заявили, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия, «по предварительным данным, произошло возгорание резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов».

«Сил и средств достаточно. Сообщений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

В 10:48 в региональном МЧС объявили о ракетной опасности в Железногорске, была запущена система оповещения населения. Сообщение об отбое ракетной опасности появилось в телеграм-канале ведомства в 12:23.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева — российский производитель железно-рудного сырья, входящий в металлургический холдинг «Металлоинвест». Занимает первое место в России по запасам железной руды.

В Минобороны России сообщили, что около 12.10 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника — один над территорией Белгородской области, второй — над территорией Курской.