В Губкинском городском округе Белгородской области после взрыва произошел пожар на инфраструктурном объекте, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным телеграм-каналов «112» и Shot, беспилотник ВСУ атаковал Губкинскую нефтебазу в селе Долгое в Белгородской области, на территории предприятия начался пожар. Shot пишет, что эту же нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» 15 февраля пытались атаковать БПЛА самолетного типа. Тогда возгорания не произошло, разрушений не было. По данным «112», горит один резервуар, на место следует пожарный поезд.

По информации телеграм-канала Mash, ЧП произошло в 8:50 утра. «Сейчас на территории пожар — горят два резервуара. Последний раз объект атаковали 15 февраля. Серьезных повреждений тогда не было», — говорится в сообщении канала.

ГУ МЧС Белгородской области объявило ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах, жителей призывают по возможности оставаться дома.

«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Минобороны России утром сообщило, что в ночь на 5 марта над Белгородской областью были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.