Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом в эфире «России 24» заявил посол в Китае Игорь Моргулов.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и, в свою очередь, пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — сообщил дипломат.

Китайские власти пока не комментировали эту информацию.

Последний раз лидер КНР был в Москве 21 марта 2024 года, тогда Си Цзиньпин и Путин провели официальные переговоры. В Большом Кремлевском дворце лидеры двух государств побеседовали в узком и расширенном составе с членами делегаций, подписали совместные заявления о развитии сотрудничества между странами и выступили перед журналистами.

В середине января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Такое решение приняли лидеры двух стран в ходе беседы по видеосвязи, отметил он.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре 2024 года, Россия пригласит на парад «очень много глав государств». Уже известно, что на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне приедут:

президент Сербии Александр Вучич,

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,

премьер-министр Словакии Роберт Фицо,

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

президент Палестины Махмуд Аббас.



Кроме того, как писало Newsweek, на Парад Победы может приехать «большой гость» из США. Им может оказаться представитель администрации американского президента Дональда Трампа или связанный с ней человек, отмечает издание.