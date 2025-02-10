Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом в эфире «России 24» заявил посол в Китае Игорь Моргулов.
«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и, в свою очередь, пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — сообщил дипломат.
Китайские власти пока не комментировали эту информацию.
Последний раз лидер КНР был в Москве 21 марта 2024 года, тогда Си Цзиньпин и Путин провели официальные переговоры. В Большом Кремлевском дворце лидеры двух государств побеседовали в узком и расширенном составе с членами делегаций, подписали совместные заявления о развитии сотрудничества между странами и выступили перед журналистами.
В середине января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Такое решение приняли лидеры двух стран в ходе беседы по видеосвязи, отметил он.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в октябре 2024 года, Россия пригласит на парад «очень много глав государств». Уже известно, что на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне приедут:
- президент Сербии Александр Вучич,
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо,
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Палестины Махмуд Аббас.
Кроме того, как писало Newsweek, на Парад Победы может приехать «большой гость» из США. Им может оказаться представитель администрации американского президента Дональда Трампа или связанный с ней человек, отмечает издание.