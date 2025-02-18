В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля прошли двусторонние переговоры представителей России и США по урегулированию на Украине. Это первая встреча подобного уровня между Москвой и Вашингтоном с начала военной операции. Ожидается, что она подготовит почву для личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О чем договорились стороны — в материале RTVI.

Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Представители Украины и других стран не принимали в них участия. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, делегацию США ― госсекретарь Марко Рубио. Российскую сторону также представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую ― советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Украина, мирный план, работа посольств: о чем договорились Россия и США

Сергей Лавров назвал переговоры с американской стороной «очень полезными».

«Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — сказал глава российского МИД.

По его словам, Россия и США договорились в ближайшее время назначить переговорщиков по украинскому урегулированию. После этого консультации между Москвой и Вашингтоном будут носить регулярный характер.

Представители России напомнили американской стороне, что Москва считает прямой угрозой своему суверенитету расширение НАТО и вступление Украины в военный блок. В связи с этим Россия считает неприемлемым появление на Украине войск «из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами», отметил Лавров.

Также стороны договорились создавать условия по мере урегулирования украинского конфликта, чтобы в полном объеме возобновить сотрудничество. В том числе обсуждалось устранение препон для взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил Лавров.

Кроме того, Москва и Вашингтон «практически договорились, что нужно решить раз и навсегда» проблему работы дипмиссий обеих стран, сообщил Лавров. Решено «снять препоны», затрудняющие их работу, в их числе высылки дипломатов, арест недвижимости и ограничение банковских переводов. Одной из первостепенных задач Лавров назвал скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне.

Заместители министров договорятся о встрече, на которой «рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров» в работе дипучреждений, сказал глава МИД. Россия и США также согласились не провоцировать конфликт при несовпадении интересов, а «регулировать эти несовпадения».

По словам Лаврова, американская сторона предлагала ввести мораторий на удары по энергетическим объектам. Представители России объяснили, что «никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения», а целями военных являются только объекты, обслуживающие ВСУ, заявил министр.

Он также прокомментировал сообщение журналистки Fox News о том, что Россия и США якобы предложили трехступенчатый план по Украине: прекращение огня, проведение выборов на Украине, а затем подписание окончательного соглашения. По словам Лаврова, он не видел самого сообщения, но спросил у госсекретаря США Марка Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, «что это означает».

«Они сказали, что это фейк», — заявил глава российского МИД.

«Долгий путь по исправлению ошибок»

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров сообщил, что они прошли «неплохо», делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». На вопрос о том, сближаются ли страны, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Он отметил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также обсуждалась, но она вряд ли состоится на следующей неделе. Стороны будут работать, чтобы создать условия для такой встречи, сказал помощник российского лидера. По его словам, команды переговорщиков обеих стран по Украине вступят в контакт «в свое время», участников российской группы определит Путин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также назвал переговоры позитивными. Он заявил, что пока рано говорить о компромиссах, но отметил важность того, что «стороны начали слушать друг друга».

По его словам, представители двух стран «относились друг к другу с уважением» и общались «на равных».

«Было очень уважительное, спокойное общение, в том числе за обедом. Люди узнали друг друга гораздо лучше. И от американской стороны прозвучал очень важный посыл, что не могут две супердержавы не общаться, не коммуницировать, не понимать друг друга», — сказал Дмитриев.

Разногласия между Россией и США сохраняются, но у обеих стран есть общие точки соприкосновения, добавил глава РФПИ. Сторонам предстоит «долгий путь по исправлению ошибок», допущенных прошлой администрацией США во главе с Джо Байденом, отметил Дмитриев. По его словам, на переговорах также отдельно обсуждался вопрос будущего экономического сотрудничества и мировых цен на энергоносители.

«Огромные возможности»: как переговоры оценили в США

По итогам переговоров Вашингтон и Москва договорились назначить команды переговорщиков, чтобы начать работу над скорейшим прекращением конфликта на Украине, сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, стороны также договорились проводить консультации для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. Одного телефонного звонка или встречи для установления «прочного мира» недостаточно, но Москва и Вашингтон в Эр-Рияде сделали важный шаг вперед, заявила Брюс.

Она добавила, что стороны договорились заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, которые представляют взаимный интерес, а также экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил по итогам переговоров, что увидел со стороны России готовность начать «серьезный процесс» для завершения конфликта на Украине. США, по его словам, нацелены на «окончательное, а не временное» разрешение конфликта и «стремятся действовать быстро». При этом Трамп хочет закончить войну «справедливо», чтобы она не повторилась «через два-три года», отметил госсекретарь. Встречу в Эр-Рияде он назвал началом «длинного и трудного пути».

Отвечая на вопрос об отмене западных санкций против России, Рубио заявил, что все стороны должны пойти на уступки ради урегулирования конфликта. В случае успеха Западу придется отменить антироссийские санкции, допустил госсекретарь. Евросоюзу, который вводил ограничения против России из-за конфликта на Украине, в какой-то момент тоже придется сесть за стол переговоров, добавил глава американской делегации.

По его словам, будущее переговоров по Украине определится готовностью обеих сторон выполнять свои обещания. Завершение конфликта возможно только при согласии всех сторон, условия должны быть приемлемыми. Цель переговорного процесса — завершить конфликт «честным, прочным путем».

Окончание конфликта на Украине откроет России и США «огромные возможности по налаживанию партнерских отношений» в экономике и геополитике, отметил Рубио. По его словам, сначала Москве и Вашингтону предстоит восстановить нормальную работу своих посольств, затем решить проблему Украины, а после этого можно будет перейти к вопросам двустороннего сотрудничества.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который 18 февраля встречался с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, заявил, что любые переговоры об окончании военных действий должны происходить «не за спиной ключевых субъектов» (цитата по ТСН).

Зеленский выразил мнение, что в Эр-Рияде обсуждался «ультиматум» Киеву, и заявил, что не будет его выполнять. «Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался и не собираюсь», — заявил он (цитата по «Интерфакс-Украина). Зеленский выступил за «справедливые» мирные переговоры, заявив, что в них должны участвовать ЕС, Турция и Великобритания.