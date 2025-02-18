«Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — заявила она.

По словам Брюс, в ходе переговоров американские и российские официальные лица договорились:

Создать механизм консультаций для устранения «раздражающих факторов» в двусторонних отношениях для принятия мер, необходимых нормализации работы;

сформировать переговорные группы для начала работы по поиску путей скорейшего прекращения конфликта в Украине;

заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимные интересы, а также экономические и инвестиционные возможности, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта в Украине;

продолжать участвовать в процессе, чтобы убедиться, что он продвигается своевременно и продуктивно.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Он отметил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также обсуждалась, но она вряд ли состоится на следующей неделе. О такой возможности ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Российско-американские переговоры на высоком уровне, первые после начала военной операции на Украине, длились 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.