Позиция, которую продолжает занимать Евросоюз, исключает любое его участие в переговорном процессе по Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передает корреспондент RTVI.

«На сегодняшний день страны ЕС и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, эта позиция просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились», — сказал Грушко.

Он привел в пример переговоры в нормандском и минском форматах по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам замглавы МИД, Германия и Франция «прямо науськивали киевский режим не выполнять минские договоренности».

«Поэтому, если говорить по-крупному, то весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией, нанесения, точнее, стратегического поражения», — заявил Грушко.

По его мнению, это исключает какую-либо роль Европы в предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Если Европа действительно хочет сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта, то сделать это очень просто: прекратить оказание всяческой военной поддержки и иной поддержки киевскому режиму», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, и назвал это шагом в сторону эскалации.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций, на которых обсуждалось в том числе и урегулирование конфликта на Украине. По итогам встречи помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков заявил, что она прошла «неплохо». Стороны договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга, сообщил он.