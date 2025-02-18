После окончания переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии Эр-Рияде индекс Московской биржи снизился до 3261,81 пункта (—1,41%). До того как российские и американские представители выступили с первыми заявлениями, он находился в районе 3333,38 пункта.

По данным на 16:50, индекс Мосбиржи опустился до 3264,33 (—1,26%). В лидерах роста — акции «Мосэнерго» (+1,06%), «Русала» (+0,75%), «Полюса» (+0,66%). Наибольшее падение показали акции ПИКа (—5,93%), «Мечела» (—5,03%) и ВТБ (—4,76%).

После встречи в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным. По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что российско-американские переговоры прошли «неплохо». Делегации провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», добавил он. На вопрос о том, сближаются ли Россия и США, Ушаков ответил, что пока «трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был».

Он добавил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также обсуждалась, но она вряд ли состоится на следующей неделе. О такой возможности ранее написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал перед началом переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что будет лично отвечать за экономический аспект диалога. Он также заявил, что американский бизнес потерял более $300 млрд по причине ухода с российского рынка.