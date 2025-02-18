Американский бизнес потерял более $300 млрд по причине ухода с российского рынка. Об этом в интервью CNN заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров он рассказал, что будет отвечать за экономический аспект диалога с делегацией США в Эр-Рияде.

Американская делегация будет состоять из госсекретаря США Марко Рубио, который уже прилетел в Саудовскую Аравию. Вместе с ним на переговорах с российской стороной будут присутствовать советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, а также спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что российскую делегацию в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Я буду отвечать за экономический аспект дискуссий. И та цифра, которую мы впервые озвучиваем сейчас, это то, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка», — сказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, поиск совместных экономических путей между Россией и США и «позитивных решений вопросов» — это важно, прежде всего, для США и других стран. «Рынок РФ крайне привлекателен и на нем нужно присутствовать», — заключил он.

Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, ранее рассказал о встрече с некоторыми членами команды Дональда Трампа. По его словам, Москве и Вашингтону важно «навести мосты», так как их отношения имеют значение для всего мира.

CNN со ссылкой на источники отмечает, что Дмитриева привлекли к переговорам для восстановления экономических связей между Россией и США. Телеканал также отметил, что глава РФПИ тесно сотрудничал со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом насчет освобождения из российской колонии американца Марка Фогеля.