Разговор с представителями США был полезным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде, трансляцию которой вел ТАСС. По словам главы внешнеполитического ведомства, стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга».

«У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы, на основе многократных выступлений президента Путина, подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз», — сказал он.

Лавров отметил, что на встрече с представителями США ощущался конкретный настрой продвигать отношения стран активным образом.

Он также сообщил, что Москва и Вашингтон договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. В ближайшее время будет назначена встреча заместителей министров иностранных дел для устранения барьеров в работе посольств, добавил министр.

По словам Лаврова, Россия и США также согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию.

«Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы, и как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент [России Владимир] Путин сказал президенту [США Дональду] Трампу, обозначим нашего участника этого процесса», — пояснил министр.

Российско-американские переговоры на высоком уровне, первые после начала военной операции на Украине, длились 4,5 часа. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.