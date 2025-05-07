Со стороны России «в любом случае будет» ответ на любые попытки Украины сорвать парад Победы в Москве 9 мая, и он может быть «разнообразным». Об этом заявил «Ленте.ру» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В таких случаях умные люди в детали не вдаются. Пусть наш враг холодеет от ужаса и думает, что ему прилетит, если, не дай бог, он на что-то решится. Ответ наш может быть самым разнообразным. В любом случае он будет», — сказал сенатор.

Так он прокомментировал заявления, звучавшие в последнее время из Киева, которые в Москве расценивают как угрозы атак с целью сорвать парад. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от предложения российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая, предупредил, что его страна не может гарантировать безопасность иностранных глав государств и правительств, которые приедут в Москву на 80-летие Победы.

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории России. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. <…> Если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — заявил Зеленский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского лидера «злобным наркоджином», который «окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран».

«Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провел серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — написала она в своем телеграм-канале.

В конце апреля секретарь оборонного комитета украинской Верховной Рады Роман Костенко заявил в интервью Radio NV, что у Киева «есть возможность» ударить по Красной площади во время Парада Победы. Зеленский позднее в тот же день сказал, что Украина вместе с США обсуждает новые санкционные шаги и выбирает «именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии».

Захарова в ответ написала в своем телеграм-канале, что «Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил слова Зеленского как очередное «неудачное» заявление и дал понять, что помешать параду не удастся.