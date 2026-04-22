Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей основателю и экс-главреду издания Readovka Алексею Костылеву до 19 июля, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Адвокат медиаменеджера, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны, рассказал «Ленте.ру», что состояние его подзащитного ухудшилось во время нахождения в СИЗО.

Показания на Костылева дали его бывшие сотрудники

Как сообщает «Осторожно, новости», на суде стало известно, что показания против Костылева дали бывшие сотрудники Readovka Ярослав Воробьев и Игорь Чеканов.

В суде также зачитали ходатайство следователя МВД, в котором утверждается, что Костылев может оказать давление на соучастников хищения более 1 млрд рублей у Минобороны, чтобы те дали выгодные ему показания, передает ТАСС. В свою очередь, адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный не собирается давить на следствие или иным образом ему препятствовать.

Костылев находится в СИЗО «Бутырка» с конца февраля, когда стало известно о его задержании и аресте по подозрению в хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России. В марте Костылеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), что максимально грозит лишением свободы на 10 лет. По версии следствия, он имеет отношение к хищению у Минобороны около 1 млрд рублей при выполнении госконтрактов по поставкам беспилотников. Вину основатель Readovka не признает. Защита просила избрать Костылеву меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ссылаясь на его состояние здоровья после ДТП в 2024 году — тогда медиаменеджер разбился на квадроцикле и был госпитализирован с многочисленными переломами и открытой черепно-мозговой травмой, после чего перенес несколько тяжелых операций и остался инвалидом. Однако Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу.

Состояние Костылева ухудшилось

Следователь заявила, что Костылеву необходимо назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Она предоставила справку из медчасти СИЗО, в котором содержат медиаменеджера. Согласно этому документу, Костылев может находиться под стражей, несмотря на его состояние после аварии на квадроцикле.

Сам Костылев сказал на заседании, что стал слепнуть в заключении — один глаз у него не видит совсем, второй видит меньше 50%.

«Ни до стола не дойти, ни до туалета. К чему это может привести, мне никто не говорит», — сказал он.

Костылев также рассказал, что не может сидеть за столом и что ему «тяжеловато даются скоординированные действия». Он добавил, что не может получить нужных справок в СИЗО, так как там нет невролога.

За время пребывания в изоляторе состояние Костылева серьезно ухудшилось, рассказал «Ленте.ру» его адвокат Михаил Кондратьев. В частности, усилились проблемы со зрением — ему тяжело «долго держать фокус на документах», пояснил он.

По словам Кондратьева, родственники Костылева передают ему необходимые лекарства, но с профильными врачами «проблема».

«Человек с таким состоянием здоровья не должен там содержаться, тем более что есть альтернатива в виде домашнего ареста, которую реально избрать. Он добропорядочно данную меру исполнял бы», — заявил адвокат.

Об ухудшении состояния Костылева пишет также телеграм-канал «Русская жизнь», главредом которого он является.

«У него диагностирован гемипарез — поражение нервной системы, при котором человеку сложно самостоятельно передвигаться и даже справляться с элементарными бытовыми задачами. Ему тяжело не только ходить, но и просто присесть, а о полноценной гигиене в условиях СИЗО говорить не приходится», — говорится в публикации.

Там также сказано, что зрение Костылева «ухудшается с каждым днем» из-за освещения в СИЗО. При этом он не получает нужного лечения, а жизненно важные препараты передавать в изолятор «крайне сложно», подчеркивают в «Русской жизни». Кроме того, у основателя Readovka сохраняется риск тромбоза, который уже фиксировался ранее, пишет телеграм-канал.