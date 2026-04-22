США продлили до середины мая приостановку санкций на покупку российской нефти, потому что об этом попросили более десяти стран. Такое объяснение дал американский министр финансов Скотт Бессент на слушаниях по бюджету, организованных подкомитетом по ассигнованиям Сената.

Согласно трансляции на сайте C-Span, сенатор Крис Кунс от Демократической партии заявил, что, по его мнению, временное снятие санкций приносит выгоду России и Ирану. Он напомнил, что сначала Минфин заявлял, что не будет продлевать это послабление, но затем изменил решение.

«Я был очень разочарован», — высказал позицию сенатор, подчеркнув, что США не должны помогать финансировать Россию, которая ведет военные действия на Украине.

Бессент объяснил, что Минфин решил продлить приостановку санкций, потому что он получил просьбы об этом во время мероприятий Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) на прошлой неделе.

«Я был уверен, что мы этого не сделаем. Но ко мне обратились представители более чем десяти наиболее уязвимых и беднейших стран с точки зрения энергетики и попросили продлить санкции. И это всего на 30 дней», — сказал глава финансового ведомства.

В ответ Кунс возразил, что за эти 30 дней Россия получит за счет продажи своей нефти дополнительно $4,5 млрд, после чего перешел к другой теме.

Американское Министерство финансов 17 апреля выпустило генеральную лицензию, разрешающую покупать российскую нефть с находящихся в море танкеров, если она была погружена на них до этой даты. Временное снятие санкций будет действовать до 16 мая.

Предыдущая такая лицензия действовала также в течение месяца — с 12 марта по 11 апреля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today в середине апреля заявил, что Россия зафиксировала «некоторый скромный прирост» нефтяных доходов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако, как отметил представитель Кремля, эти суммы не являются критически важными ни для бюджета, ни для экономики страны в целом.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов составили $19 млрд, что почти вдвое больше, чем в феврале.