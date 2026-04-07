США могут применить ядерное оружие против Ирана после того, как срок ультиматума на открытие Ормузского пролива истечет. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Крайний срок, когда Исламская республика должна разблокировать Ормузский пролив, истекает 8 апреля в 3 часа ночи по Москве. Об этом ранее напомнил глава Белого дома Дональд Трамп, добавив, что в противном случае «погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят».

По словам Питера Кузника, это заявление, а также то, в котором Трамп назвал иранские власти «сумасшедшими ублюдками», демонстрируют президента США, который «способен на все».

«Угроза уничтожить гордую и древнюю цивилизацию — это не только военное преступление, это бред. Мы уже слышали, как Трамп угрожал бомбить Иран, отбросив его в каменный век. Он все больше отчаивается и на каком-то уровне понимает, что эта война идет ужасно для Соединенных Штатов. Она также идет ужасно для иранского народа. Победителей нет, за исключением, возможно, Израиля, который десятилетиями пытался втянуть США в войну с Ираном», — отметил американский эксперт.

Профессор Американского университета в Вашингтоне предположил, что Дональд Трамп после истечения крайнего срока ультиматума может «объявить о победе и уйти» или же «инициировать самое ужасное насилие за последние десятилетия». Также Питер Кузник не исключил, что американские власти могут применить ядерное оружие в войне с Ираном.

«Есть люди, которые говорят Трампу, что он войдет в историю как величайший президент, если осмелится нарушить ядерное табу, — единственное табу, которое он еще не нарушил, — и применить ядерное оружие. Но это безумие и игра с будущим нашей планеты. Однако некоторые видят в этом прекрасную возможность. Трамп способен на все. Мир затаил дыхание и надеется, что здравомыслящие люди вмешаются или что военные откажутся подчиняться таким приказам», — заключил американский эксперт.

Белый дом опроверг информацию о намерении использовать ядерное оружие в войне с Ираном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что у американских вооруженных сил «имеются такие инструменты, которые они до сих пор не собирались использовать» в отношении Исламской республики.