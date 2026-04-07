Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он может уничтожить иранскую цивилизацию уже этой ночью, — вероятно, лишь «очередное бахвальство». Такое мнение в разговоре с RTVI высказал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, американский политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

«Заявление Трампа о том, что он уничтожит Иран сегодня ночью, может быть всего лишь очередным бахвальством. С другой стороны, эти слова могут отражать его разочарование из-за неудачной операции по захвату иранского ядерного объекта, которую на пресс-конференции 6 апреля Трамп назвал операцией по спасению пилота», — предположил Робертс.

Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Исламская республика не разблокирует Ормузский пролив, то Соединенные Штаты начнут атаковать электростанции и мосты на территории страны. Срок истекает 8 апреля в 03:00 по Москве.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 7 апреля.

Ранее политолог, автор тг-канала One Big Union Ян Веселов сказал RTVI, что в Белом доме вряд ли всерьез рассматривают возможность ядерных бомбардировок Ирана.

«Мне кажется, что это очередная драматизация со стороны Трампа, к которой он очень склонен: или мир на века, или конец света. Это, конечно, не значит, что американский президент блефует, американские войска уже начали наносить новые удары по иранским объектам, в том числе мостам, не дожидаясь заявленного Трампа дедлайна в 20:00 по Вашингтону», — отметил эксперт.

Между тем самые мрачные предположения о возможном ядерном ударе позволили сделать и заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса — так что в Белом доме даже пришлось опровергать такие намерения. Ранее Вэнс намекнул, что у американских вооруженных сил «имеются такие инструменты, которые они до сих пор не собирались использовать» в отношении Исламской республики.