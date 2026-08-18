В России бензин есть лишь на 28% заправок. Такие данные мониторинга приводят «Известия» со ссылкой на приложение «ГдеБЕНЗ».

Из его данных следует, что за неделю примерно каждая десятая АЗС страны, до этого имевшая бензин в наличии, перестала им торговать. К 16 августа количество продающих автомобильное топливо заправочных станций уменьшилось с 41% до 28,1%.

Наличие бензина и дизеля сократилось в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

В ряде регионов в последние дни снова усилились дефицит топлива и очереди на АЗС. В Москве на некоторых заправках периодически отсутствуют практически все марки бензина, говорится в статье.

Корреспонденты «Известий» вчера проверили 21 заправку в Москве и области. Бензин марки АИ-92 нашелся лишь на семи из них, АИ-95 — на шести, АИ-98 — на пяти, при этом даже дизельное топливо оказалось не везде. В связи с этим редакция направила запрос в правительство Москвы.

Новая волна проблем с бензином

В конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Как сообщалось в материалах кабмина, представитель Минэнерго признал сохранение напряженной обстановки с поставками бензина на АЗС в ряде регионов.

Речь шла об обеспечении топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, а также Тувы, Хакасии, Краснодарского, Забайкальского, Приморского и Красноярского краев.

Первая волна очередей на заправках возникла в конце мая и продолжалась около полутора месяцев. В конце июля Новак заявлял, что топливный баланс и ситуация на АЗС в стране улучшились.

Правительство уже ввело временный запрет на экспорт топлива, разрешило оборот бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, установило импортный демпфер для стимулирования поставок и изменило биржевые механизмы торговли топливом.

По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 августа цены на автомобильный бензин снизились в 44 регионах России. Больше всего — на 9,1% — они упали в Дагестане. В Москве снижение было практически незаметным, составив лишь 0,2%. При этом в других регионах топливо, наоборот, подорожало — например, в Тверской области оно стало стоить на 6,8% больше.

Почему дефицит топлива возник снова

Источник «Известий» в отрасли отметил, что ситуация с топливом в стране развивается неравномерно: при в целом значительных объемах производства бензина отдельным регионам его сложно доставить из-за логистических сложностей.

В Минэнерго изданию подтвердили, что совместно с региональными властями, другими ведомствами и нефтяными компаниями принимают меры для обеспечения внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связал новую волну дефицита с продолжающимися атаками и внеплановым ремонтом НПЗ. Он также напомнил, что август традиционно отличается пиковым спросом на внутреннем рынке, особенно на бензин.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что перенастройка логистики после первой волны дефицита помогла стабилизировать доступность топлива в крупных городах, но не устранила глубинный дисбаланс спроса и предложения.

Замглавы набсовета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев уверен, что ключевым решением проблемы должен стать более активный переход потребителей на альтернативные виды топлива и двигателей.

В ближайшее время на российские заправки может попасть топливо из Индии. Крупная партия прибыла в Мурманск еще несколько дней назад, но не отгружалась из танкеров из-за высокой стоимости — ее покупка для перепродажи на внутреннем рынке могла обернуться для нефтяников продажей в минус.

По словам собеседника «Известий», несмотря на разницу в цене, приемлемые условия для отгрузки индийского топлива в итоге удалось согласовать.

Терешкин полагает, что импорт из Беларуси и смягчение экологических требований к качеству топлива способны повлиять на физическую доступность бензина сильнее, чем поставки из Индии. По его словам, для их выхода на значимые объемы необходима донастройка логистики и ценовых механизмов.

Как ФАС борется с ростом цен на бензин

На фоне дефицита топлива активизировался и антимонопольный контроль за рынком. Число дел Федеральной антимонопольной службы против нефтяных компаний и владельцев АЗС с начала лета выросло почти в три раза, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, с начала года и по 17 августа служба возбудила 41 дело в отношении участников топливного рынка и выдала 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Для сравнения: по состоянию на 21 мая таких производств насчитывалось всего 11 — то есть летом было открыто 30 новых дел.

Все дела касаются нарушения статей закона «О защите конкуренции» и КоАП, запрещающих картельные соглашения и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Большинство претензий адресовано независимым владельцам АЗС в разных регионах, а также структурам, реализующим топливо под брендом «Газпромнефти» — ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» и двум нефтетрейдерам.

Гусев объяснил, что ФАС начала активнее реагировать на нарушения благодаря пристальному внимания правительства к проблеме. Он также отметил, что рост биржевых цен и дефицит поставок вынудили владельцев независимых заправок значительно повышать цены, из-за чего увеличилось число жалоб граждан в антимонопольную службу.

Терешкин считает, что всплеск числа дел и предупреждений был предсказуем после июньского скачка цен на топливо: регулятор таким образом пытается «умерить аппетиты» ряда участников рынка и стабилизировать ценовую ситуацию.