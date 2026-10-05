Российские производители столкнулись в Китае с падением доверия покупателей после скандала с магазинами, которые выдавали произведенные в КНР товары за российский импорт. Теперь экспортерам приходится отдельно убеждать потенциальных клиентов в подлинном происхождении своей продукции, пишет South China Morning Post.

О проблеме изданию рассказала представитель «Белевской пастильной мануфактуры» Вера Никитина. На торговой выставке в Гонконге компания искала новых покупателей и одновременно объясняла им, что ее сладости действительно производятся в России. «Белевская пастила» впервые попыталась выйти на китайский рынок в 2019 году, а регулярные поставки и местный офис появились в 2022—2023 годах.

Тогда в торговых центрах и на улицах китайских городов начали массово появляться оформленные в бело-сине-красных цветах «российские товарные павильоны». Они использовали кириллицу, изображения матрешек и российские флаги, включали русскую музыку и торговали шоколадом, хлебом, колбасами, алкоголем и другими товарами. Однако позже китайские СМИ и покупатели выяснили, что часть ассортимента, представленного как российский импорт, на самом деле производилась непосредственно в Китае.

В конце 2024 года скандал получил широкий резонанс после публикаций живущих в Китае россиян, которые заходили в подобные магазины и рассказывали, что никогда не видели многие из представленных там «российских» продуктов у себя на родине. Китайские СМИ выяснили, что часть продукции производилась в Шаньдуне, Хэйлунцзяне и других регионах КНР, несмотря на российский стиль оформления упаковки.

Проблемой заинтересовались регуляторы. В Шанхае с конца декабря 2024 года проверили 47 так называемых российских товарных павильонов и в отношении шести начали административные расследования. Среди выявленных нарушений были работа без необходимых разрешений, отсутствие регистрации при продаже упакованных продуктов и ложная реклама.

В одном из магазинов отечественные и импортные продукты стояли на одних полках. После проверки их обязали разделить. Регуляторы обнаруживали и товары, практически полностью оформленные на русском языке, хотя на оборотной стороне мелким шрифтом было указано китайское место производства.

В результате удар пришелся уже по настоящим поставщикам. По словам Никитиной, продажи «Белевской пастилы» начали снижаться в 2025 году именно после того, как китайские СМИ раскрыли практику продажи местных товаров под видом российских. Теперь покупатели относятся с подозрением уже ко всей продукции, визуально позиционируемой как российская.

Москва и Пекин параллельно пытаются отделить официальные российские площадки от многочисленных коммерческих магазинов. В августе 2025 года в Шанхае открылся сертифицированный Российским экспортным центром центр продвижения российского национального павильона. Для него была заявлена модель прямых закупок, призванная гарантировать российское происхождение товаров.